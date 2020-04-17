Коронавирус бьет в сердце: симптомы, о которых должен знать каждый

В условиях вынужденного карантина, а следовательно ограничении физической нагрузки и нарушении питания, специалисты рекомендуют более внимательно отнестись к риску роста сердечно-сосудистых заболеваний. Для Латвии это предупреждение особенно актуально.

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По данным 2018 года, причиной 55% всех смертей в Латвии являются именно сердечно-сосудистые заболевания. К примеру, в других странах Евросоюза этот показатель не превышает 36%. В 2018 году инфаркты унесли жизни 2045 жителей Латвии.

Свой негативный вклад и в без того в тревожную статистику обязательно внесет и пандемия вируса Covid-19.

Врач-кардиолог больницы Гайльэзерс Артем Калинин отмечает, что людям, подверженным риску сердечно-сосудистых заболеваний, в условиях эпидемии коронавируса необходимо соблюдать карантин. А тем, у кого был уже инфаркт или инсульт или они знают, что у них имеются признаки сердечной недостаточности, надо еще более строго подходить к вопросу карантина и самоизоляции. Понятно, что получить вирус они могут так же, как и здоровые люди. Вопрос только в том, что, если они заболеют, то процент смертности будет более высоким, чем у здоровых. Особенно это касается людей старше 65 лет. Поэтому при малейших симптомах коронавируса им надо сразу обращаться к семейному врачу.

В то же время надо внимательно помнить и о симптомах крайне опасных спутниках сосудо-сердечных заболеваний, которые по статистике превышают смертность от covid-19 в десятки раз. "Классический симптом инфаркта — это загрудинная боль, — поясняет доктор Калинин. — Бывают небольшие приступы такой боли — 2—3 минуты, а затем проходят. Их могут спровоцировать физические нагрузки, прием пищи, смена температурного режима в помещении или эмоциональный стресс. Но если загрудинная боль длится более 20 минут и не проходит даже при приеме таблетки нитроглицерина или валидола, то надо вызывать скорую. Эту боль ни с чем нельзя перепутать. Что еще характерно, боли при инфаркте могут отдавать в левую руку или в обе руки, либо в нижнюю челюсть. Иногда боль отдает в верх живота. Кажется, что болит живот, но это не что иное, как боль, связанная с закупоркой сердечных сосудов".

Бывают и безболевые предвестники инфаркта, например у больных диабетом. Тогда надо обращать внимание на одышку в состоянии покоя: вдруг, по непонятным причинам, возникает нехватка воздуха и она прогрессирует.

Предупрежден — значит вооружен!

"В основе инфаркта лежит коварный процесс, который называется атеросклероз, — объясняет доктор Калинин. — То есть, образование холестериновых бляшек в просвете артерий. Которые, в итоге, могут привести к их закупорке. В группе риска относятся курильщики, гипертоники (люди с повышенным давлением), диабетики и, безусловно, люди с ожирением. Ну и, конечно, здесь играет важную роль биохимический состав крови. То есть, надо следить за уровнем холестерина и уровнем сахара в крови. Это самые важные факторы риска, которые необходимо контролировать".

"Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями сегодня находятся в особой зоне риска, — отмечает представитель в Латвии фармацевтической компании Valentis Том Каулакалнс. — Все внимание на себя забирает коронавирус. Но наша задача напомнить, что угрозу инфаркта и других тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний никто не отменял. Не зря существует поговорка: предупрежден — значит вооружен! Главное в этой не простой ситуации позитивный настрой, а также полная и доступная информация. И именно поэтому мы решили начать социально-информационную компанию о том, как в этот сложный период необходимо следить за своим здоровьем".

Дышим глубже!

Даже в условиях карантина и ограниченного пространства, есть приемы, которые могут пойти на пользу пожилым людям и больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сегодня людям с риском сердечно-сосудистых забелований очень важно правильно питаться и поддерживать физическую активность. Не переедать сладкого, не употреблять много алкоголя. Даже в квартире можно придумать какую-то физическую нагрузку. Если есть балкон, то обязательно принимать кислородные ванны.

"Я бы порекомендовал одно дыхательное упражнение, — рассказывает доктор Артем Калинин. — Оно достаточно простое, но очень хорошо действует, чтобы, скажем так, продышались легкие и организм получил дополнительный запас кислорода. К тому же это упражнение успокаивает нервы. Надо сесть или встать в расслабленном состоянии, закрыть глаза, сконцентрироваться на своем дыхании и сделать глубокий вдох, считая до пяти. А затем набранный воздух выдохнуть в два раза медленнее, то есть, считая до десяти. Это можно делать несколько раз в день, и вы увидите, что упражнение приведет к очень хорошему эффекту".

Меню из злаков и бобов

Специалисты напоминают, главный принцип питания — уменьшение животного жира, который мы получаем из мяса, жирных молочных продуктов, и простых углеводов. Преобладать в рационе должны полиненасыщенные жиры (их источником являются растительные масла и орехи), клетчатка и сложные углеводы (их мы получаем из овощей, зерновых, отрубей). Именно большое количество клетчатки способствует удалению избытка холестерина. Содержание белков при этом виде питании находится в пределах нормы, и получать их можно за счет употребления разнообразных бобовых и нежирных сортов мяса.

Врачи и диетологи едины во мнение о том, что рацион, состоящий из цельнозерновых злаковых и бобовых продуктов — это наиболее эффективный план питания для поддержания крепкого здоровья. Исследования японских специалистов, которые были подтверждены их коллегами во всем мире, показывают, что комбинация двух растительных веществ особенно полезна для защиты кровеносных сосудов. Для контроля холестерина используется ферментированный экстракт красного дрожжевого риса, активным веществом является монаколин К, а для кровеносных сосудов — фермент наттокиназа из специально ферментированной сои.

Вещество наттокиназу из соевых бобов выделил ученый из Японии Хироюки Суми. Он проводил научный эксперимент и случайно обнаружил, что если на сгусток крови попадает экстракт "Натто", то он через 18 часов полностью растворяется при температуре 37 градусов. Таким образом наттокиназа, всасываясь в кровь, повышает ее текучесть, противодействует тромбообразованию, замедляет формирование атеросклеротических бляшек, улучшает кровообращение по всему телу, в венах и артериях.

В то же время комбинация наттокиназы, монаколина и растительных экстрактов эффективно снижает уровень холестерина, а также расстройства кровообращения и риск тромбоза и уменьшает воспалительные процессы в кровеносных сосудах.

Необходимо помнить и о том, что уменьшение количества вредного соединения в крови происходит благодаря накоплению полезного холестерола, который содержится в доступных нам овощах, фруктах и других продуктах. Вот одни из самых эффективных: