Коронавирус и аллергия: весной риск заражения выше?

Насморк, першение в горле и опухшие глаза — верные признаки аллергии в сезон цветения растений. Однако дискомфортное состояние, которое испытывают многие люди весной — не единственная беда. Согласно исследованию ученых из Технического университета Мюнхена, в этот период повышается и риск заражения коронавирусом, причем не только у пациентов, страдающих аллергией на пыльцу. Подробнее рассказывает Deutsche Welle.

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Как влияет пыльца на рост заражений коронавирусом



Исследование проводилось в период с января по апрель 2020 года международной командой ученых под руководством специалистов из Технического университета Мюнхена и Центра исследования здоровья и окружающей среды имени Гельмгольца. Они изучили данные 130 станций аэропалинологического мониторинга из 31 страны и сопоставили их с информацией о погодных условиях и числе заражений коронавирусом в марте и апреле 2020 года. Именно тогда первая волна пандемии накрыла Европу и Северную Америку. При этом в исследовании были учтены и меры по борьбе с Covid-19, принятые в той или иной стране, например, введение режима локдауна.

"Чем больше пыльцы, тем явственнее эффект", — резюмирует член исследовательской группы, медицинский специалист по изучению окружающей среды, профессор Технического университета Мюнхена Клаудиа Трайдль-Хоффман. По ее данным, увеличение концентрации пыльцы на сто частиц на кубический метр воздуха при отсутствии режима локдауна ведет к повышению числа заражений в среднем на 4 процента. В определенных условиях, то есть при соответствующей температуре и влажности воздуха, число заражений может возрасти даже на 44 процента. При этом во время локдауна число новых заражений было вдвое меньше, несмотря на то же количество пыльцы в воздухе.

Как пыльца влияет на иммунитет

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Существует несколько исследований, авторы которых пытаются выяснить, ослабляет ли пыльца иммунные свойства слизистой оболочки носа. Обычно при попадании пыльцы на слизистую организм человека вырабатывает интерфероны, которые активируют иммунную систему и заставляют ее бороться с вирусом.

Когда вирус и пыльца попадают на слизистую оболочку одновременно, этот защитный механизм замедляется — организм вырабатывает меньше интерферонов. В таких условиях вирусу становится проще размножаться. Эта причинно-следственная связь уже была доказана по отношению к риновирусам, вызывающим знакомый всем насморк.

Чтобы успешно защитить себя от коронавируса SARS-CoV-2, организму требуются те же интерфероны, что и для защиты от насморка. Именно поэтому ученые предполагают, что в случае коронавируса те же причины могут повлиять на рост числа заражений.

По словам профессора Трайдль-Хоффман, организм аллергиков дает более слабый интерфероновый ответ на появление вируса. Тем не менее до сих пор Институт имени Роберта Коха не включил пациентов с аллергиями в группу риска.

Аллергологи о риске заражения коронавирусом в период цветения растений

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И все же научное сообщество выразило сомнение в обоснованности выводов вышеупомянутого исследования.

Так, профессор Карл-Кристиан Бергман из берлинской клиники "Шарите" отмечает, что "в подобном эпидемиологическом исследовании невозможно проследить точную связь между причиной и следствием". "В исследовании говорится, что определенные факторы, связанные с окружающей средой, в том числе пыльца, могли повлиять на рост числа заражений весной 2020 года. При этом обращает на себя внимание осторожность формулировок", — указывает эксперт в интервью DW.

В 2020 году начало пандемии коронавируса точно совпало по времени с началом сезона цветения растений. "Так что высокая концентрация пыльцы в воздухе и растущее число заражений могло быть простым совпадением", — указывает и профессор Людгер Климек из Центра исследования аллергий в Висбадене в пресс-релизе Объединения врачей-аллергологов Германии.

Немецкая служба информирования населения о периоде цветения растений (Polleninformationsdienst) также считает, что повода паниковать нет. "Ни аллергики, ни другие люди не должны бояться, что посредством контакта с пыльцой в воздухе они заразятся коронавирусом", — говорится в заявлении службы.

Сами авторы исследования подчеркивают, что пыльца — лишь один из многих факторов, которые могут привести к увеличению числа заражений коронавирусом. В чем эксперты сходятся, так это во мнении, что главной причиной распространения вируса SARS-CoV-2 являются контакты между людьми.

Защищают ли маски от пыльцы?

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Профессор Трайдль-Хоффман рекомендует людям, относящимся к группам риска, быть особенно осторожными в период цветения растений и носить маску, когда в воздухе находится много пыльцы.

Со своей стороны аллерголог Карл-Кристиан Бергман подчеркивает: "Выходить на прогулку может каждый, вне зависимости от наличия аллергии. Никто не должен сидеть дома". С точки зрения эксперта, чтобы оправдать особые меры предосторожности в период цветения растений, нужны гораздо более солидные научные данные.