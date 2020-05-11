Коронавирус и беременность: каковы риски для будущих мам?

Во многих странах беременным женщинам рекомендован строгий режим самоизоляции, чтобы уменьшить шансы заражения коронавирусом. Но что известно о влиянии вируса на развитие ребенка в утробе матери?

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Как Covid-19 влияет на беременных женщин?



Медики еще мало знают о том, как именно вирус влияет на развитие плода. Однако в случае заражения коронавирусом беременные женщины не проявляют более тяжелых симптомов по сравнению с другими здоровыми взрослыми.

"Если бы уровень риска был очень большим, мы бы уже об этом знали," — говорит Кристоф Лиз, профессор акушерства и гинекологии из Имперского колледжа Лондона.

Как и большинство других людей, при заражении вирусом беременные женщины обычно испытывают легкие или среднетяжелые симптомы заболевания: кашель, повышенную температуру, одышку, головную боль и потерю обоняния. Большинство женщин выздоравливают через несколько дней.

В крайне редких случаях у беременных женщин бывают тяжелые симптомы. Те, у кого есть проблемы с сердцем, астма, диабет, болезни почек или печени, — в особой группе риска, им рекомендовано оставаться дома и по возможности избегать любых социальных контактов.

Некоторые вирусы для беременных довольно опасны, однако нет доказательств, что Covid-19 относится к этой категории.

Британские ученые еще собирают информацию и изучают эту проблему с помощью беременных женщин, которые согласились поучаствовать в исследовании.

Каков риск преждевременных родов?

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В последнее время появлялись сообщения о женщинах с тяжелой формой заболевания вирусом, которые рожали детей недоношенными. Однако точные причины преждевременных родов пока неизвестны. "В числе причин, которые указывались, было развитие дистресс-синдрома [то есть синдрома дыхательного расстройства] у плода, или роды ускоряли, чтобы обеспечить более эффективное лечение при низком уровне кислорода у женщины", — объясняет доктор Эд Муллинс из больницы Королевы Шарлотты и Челси.

Во время беременности растущий плод начинает давить на легкие и сердце женщины, при этом затрудняя циркуляцию крови. В случае, если будущая мать тяжело болеет Covid-19, это может ухудшить ее состояние и затруднить дыхание. В таких случаях врачи будут очень внимательно следить за женщиной в больнице.

"Серьезные заболевания, вызывающие повышенную температуру, иногда связаны с преждевременными схватками и родами," — рассказала профессор Оксфордского университета Мариан Найт.

Она добавила, что в большинстве случаев с больными коронавирусом врачам приходилось прибегать к кесареву сечению, чтобы помочь женщине дышать, а не потому, что у нее начинались схватки раньше срока.

Доказательств, что заболевание приводит к повышенному риску выкидыша, нет.

Возможна ли передача вируса от матери к плоду?

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Это возможно. Мы знаем о нескольких случаях заражения ребенка коронавирусом от матери, но все младенцы выздоровели и были выписаны из больницы. Китайское исследование обнаружило три таких случая из 33 беременных женщин с Covid-19.

Определить, где именно произошло заражение ребенка: в матке, во время родов или в первые моменты после рождения, очень сложно.

Британский Королевский колледж акушеров и гинекологов заявил, что свидетельств, о негативном влиянии вируса на развитие ребенка нет.

Что делать, если я беременна и подозреваю, что у меня коронавирус?

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Если у вас есть симптомы, характерные для гриппа, не выходите из дома и обратитесь к врачу. В том случае, если у вас назначено плановое посещение врача, сообщите ему о своих симптомах и перенесите визит на более поздний срок.

В случае подтверждения диагноза Covid-19 — при легкой форме заболевания — беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем терапевта. При среднетяжелых и тяжелых формах заболевания требуется госпитализация.

Большинство женщин при заболевании Covid-19 испытывает легкие симптомы, которые проходят через несколько дней. Но если ваше самочувствие ухудшилось, вызовите скорую медицинскую помощь.

Могу ли я работать во время беременности?

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Если вы беременны и можете работать из дома, продолжайте.

Если вы беременны, и тем более, при наличии таких хронических заболеваний, как астма, сахарный диабет, болезни почек или печени и других, вам следует избегать социальных контактов и не выходить из дома.

Попросите родственников, друзей или социальные службы покупать вам еду и другие предметы первой необходимости.