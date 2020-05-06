Коронавирус может поражать не только легкие, но и почки

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С начала пандемии коронавируса врачи по всему миру жалуются на нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких, поскольку вирус в основном поражает дыхательные пути, а в тяжелых случаях проникает в легкие, вызывая дыхательную недостаточность.

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Однако в последнее время медики в США и Китае отмечают, что среди зараженных резко возросло число людей с почечной недостаточностью. В результате в больницах уже заметна острая нехватка аппаратов гемодиализа ("искусственной почки"), а также медперсонала, умеющего обращаться с такими пациентами, не говоря уже о необходимых препаратах.

Поскольку новый вирус пока чрезвычайно мало изучен, нельзя с уверенностью сказать, поражает ли он почки напрямую или это лишь побочный эффект заражения.

Известно, что люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем и сопутствующие заболевания, обычно переносят Covid-19 тяжелее других. Многие пациенты могли просто не знать, что у них проблемы с почками.

Но не исключено, что дело в чрезмерной активизации иммунной системы: обнаружив незнакомую инфекцию, она начинает атаковать не только сам вирус, но и здоровые клетки собственного организма, в том числе и такой чувствительный орган, как почки.

По одной из версий, у инфицированных чаще возникают тромбы в сосудах, а это, в свою очередь, может также отрицательно сказаться на почках, пронизанных сетью тончайших капилляров.

Известно также, что почки тесно связаны с печенью и мочевым пузырем. И теперь многие врачи опасаются, что, если у заболевших Covid-19 возникают проблемы с почками, то не исключено, что в недалеком будущем может начаться волна осложнений и на связанных с ними органах.

Спасти нельзя дать умереть

На данный момент все это — лишь теории, хотя, как показывает опыт нескольких предыдущих эпидемий, сотрудникам системы здравоохранения следует готовиться к самым неожиданным вариантам развития инфекции.

Уже сейчас во многих больницах врачам приходится решать, кого из пациентов подключать к аппаратам гемодиализа и в какой очередности, поскольку на всех "искусственных почек" не хватает.

Другими словами, спасать приходится лишь тех, у кого выше шанс выжить — более тяжелым больным, возможно, придется скончаться без необходимой помощи.

Еще более усугубляет ситуацию острая нехватка обученных процедуре гемодиализа медсестер.

Согласно последним данным американских врачей, от серьезного нарушения работы почек страдают от 20 до 40% всех пациентов, попавших в реанимацию с коронавирусом — и всем им необходим гемодиализ, пишет New York Times.

Это уже привело к нехватке как самих аппаратов "искусственной почки", так и необходимых для этой процедуры медицинских препаратов, поскольку никто не ожидал столь резкого роста числа пациентов, нуждающихся в этой процедуре.

По словам доктора Барбары Мерфи из американской сети больниц Mount Sinai, только в одной клинике число больных, остро нуждающихся в гемодиализе, выросло втрое.

В США аппараты "искусственной почки" и все необходимые для них материалы производят лишь две крупные компании. В обеих сообщают, что спрос на их продукцию вырос в пять раз — причем не только в Америке, но и в Китае и странах Европы.

В некоторых больницах Нью-Йорка врачи вынуждены прибегать к менее эффективному и более рискованному методу очистки крови — перинетонеальному диализу. Его обычно применяют при более легких нарушениях работы почек — но, как говорят врачи, это лучше, чем ничего.

Уроки эпидемий прошлого

Понемногу ученые начинают понимать, какие именно органы поражает новый коронавирус и как он это делает.

В начале 2000-х годов эпидемия "атипичной пневмонии" SARS распространилась на три десятка стран. Тогда ученые выяснили, что возбудитель болезни, вирус SARS-CoV, проникает в клетки тела человека при помощи двух протеинов: один — клеточный рецептор ACE2, другой — фермент TMPRSS2.

Теперь стало ясно, что заражение вирусом SARS-Cov-2, вызывающим Covid-19, происходит практически идентично — а это подсказывает ученым, какие органы подвергаются наибольшей опасности. Конкретно — дыхательные пути, кишечник и, по всей видимости, почки, так как именно там присутствуют оба необходимых вирусу белка.

Кроме того, системы здравоохранения во многих странах сделали выводы из эпидемии ВИЧ, начавшейся в начале 1980-х годов.

Тогда также говорили, что болезнь представляет опасность только для представителей некоторых групп риска, и довольно долго считалось, что ВИЧ угрожает только гомосексуальным мужчинам, а также прошедшим процедуру переливания крови или имеющим гаитянское происхождение.

Но после того как от СПИДа начали умирать в том числе и белые гетеросексуальные обеспеченные женщины, власти заволновались и срочно изменили правила тестирования новых препаратов и медикаментов — чтобы в экстремальных ситуациях вроде эпидемии это можно было сделать быстро, буквально за месяцы, а не годы.

Примерно то же происходит сейчас. Карантин вводится почти повсеместно, а на поиски вакцины и специфических лекарств от нового коронавируса брошены огромные силы. Тестирование некоторых прототипов вакцин на людях уже началось.

Но на разработку вакцины, а тем более лекарств от коронавируса может уйти очень много времени. Не исключено, что со временем Covid-19 станет просто хроническим заболеванием, которое можно будет контролировать.