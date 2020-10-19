Коронавирус может приводить к долговременной потере слуха

45-летний британец, заболевший коронавирусом, полностью потерял слух. По словам врачей, это первый подобный случай в их практике.

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Неожиданная потеря слуха иногда наблюдается при осложнениях после вирусной инфекции, однако в случае с коронавирусом такого до сих пор еще не было описано в медицинской практике.

При этом специалисты-оториноларингологи утверждают, что потери слуха можно избежать при своевременном приеме стероидов.

Звон в ушах — тревожный сигнал

Пациент, страдающий астмой, был доставлен в одну из лондонских больниц с симптомами Covid-19 и помещен в реанимацию, поскольку испытывал трудности с дыханием.

Анализы подтвердили диагноз, и больной был подключен к аппарату ИВЛ. Ему было прописано несколько лекарств, а также проведено переливание крови, после чего он пошел на поправку и через 30 дней был отключен от ИВЛ.

Однако через неделю после выхода из реанимации пациент стал ощущать звон в ушах, а потом неожиданно оглох на левое ухо.

Обследование показало, что потеря слуха скорее всего произошла из-за повреждения или нерва, или среднего уха, или сразу двух этих причин, но не из-за воспаления или блокировки ушного канала.

Единственной возможной причиной таких повреждений врачи называют Covid-19.

После курса стероидных таблеток и инъекций слух частично вернулся, однако полностью так и не восстановился.

Специалисты полагают, что вирус мог проникнуть в определенные типы клеток легких благодаря имеющимся на их поверхности рецепторам и инфицировать их.

Те же самые рецепторы находятся и на поверхности клеток, выстилающих среднее ухо. Поэтому теперь врачам рекомендовано обращать особое внимание на проблемы со слухом у больных коронавирусом и в случае неожиданной потери слуха немедленно направлять их к соответствующим специалистам, которые могут принять меры, чтобы избежать долгосрочной потери слуха.