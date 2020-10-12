Коронавирус может "жить" на телефонах и деньгах четыре недели. Но бояться стоит не этого

Как выяснили исследователи из Национального научного агентства Австралии (CSIRO), вирус Covid-19 может оставаться заразным на таких поверхностях, как банкноты и экраны смартфонов, намного дольше, чем считалось ранее, — до 28 дней. Однако некоторые специалисты выразили сомнение в том, что вирусы, остающиеся на поверхностях, несут реальную угрозу заражения. Чаще всего коронавирус передается все же воздушно-капельным путем при чихании, кашле или разговоре.

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При этом австралийские ученые проводили эксперименты в темноте, а между тем известно, что ультрафиолет убивает вирусы.

В ходе предыдущих лабораторных исследований уже было установлено, что SARS-Cov-2 может сохраняться на банкнотах и стеклянных поверхностях до двух-трех дней, а на пластике и стали — до шести.

Но теперь ученые из CSIRO установили, что коронавирус намного более живуч, и при комнатной температуре может жить на гладких поверхностях, таких как пластиковые и бумажные банкноты и стеклянные экраны смартфонов, до четырех недель. Обычный вирус гриппа, для сравнения, в таких же условиях выживает до 17 дней.

"Выяснив, как долго вирус на самом деле остается жизнеспособным на поверхностях, мы можем более точно предсказывать и сдерживать его распространение и лучше защитить население", — отметил исполнительный директор CSIRO доктор Ларри Маршалл.

Однако бывший директор Центра по изучению простуды Кардиффского университета, профессор Рон Экклс раскритиковал работу австралийцев, заявив, что предположение, будто вирус может жить на поверхности 28 дней, "вселяет в людей необоснованный страх".

"Вирусы попадают на поверхности с грязных пальцев и с капельками слизи при кашле и чихании, а в этом исследовании свежая слизь как механизм распространения вируса не рассматривалась, — поясняет профессор Экклс. — Между тем, такая свежая слизь служит для вирусов враждебной средой, поскольку содержит множество белых клеток, вырабатывающих ферменты, которые разрушают вирусы, а также может содержать антитела и другие элементы, которые эти вирусы нейтрализуют. Поэтому с моей точки зрения заразные вирусы, содержащиеся в слизи на поверхностях, могут жить от силы часы, но никак не дни".

А профессор медицины Калифорнийского университета Моника Ганди на прошлой неделе и вовсе заявила в интервью журналу Nautilus, что коронавирус не передается через поверхности. "В начале пандемии многие опасались вторичной передачи, но сейчас мы знаем, что причина распространения не в том, что вы касаетесь поверхностей и своих глаз, а в том, что вы находитесь поблизости от носителя вирусов, у которого они вылетают из носа и изо рта, хотя сами они об этом, как правило, даже не догадываются", — пояснила профессор Ганди.

Чаще мойте руки, но экраны смартфонов тоже

Foto: Pixabay



Covid-19 распространяется преимущественно воздушно-капельным путем. Ученые уже выяснили, что заражение таким образом возможно в течение более чем трех часов с момента попадания вируса в воздух. А вот о способностях оставаться заразными вирусов, находящихся на поверхностях, было известно намного меньше.

В частности, оценка выживаемости вируса на стальных поверхностях давала очень большой разброс результатов: от 3 до 14 дней при комнатной температуре.

Авторы нового исследования хотели выяснить, как долго вирус остается жизнеспособным на стекле, бумажных и пластиковых банкнотах и стали. Они обнаружили, что при комнатной температуре он живет куда дольше, чем считалось ранее.

При этом эксперименты проводились в условиях, благоприятствующих выживанию вируса, — в темноте и при постоянной влажности и температуре, чего практически не бывает в реальной жизни. Когда же температуру поднимали до 40 градусов, вирусы не выживали и суток. К тому же вирусы лучше чувствовали себя на ровной гладкой поверхности, а на тканях, к примеру, через 14 дней от них не оставалось и следа.

Как бы там ни было, специалисты указывают на то, что золотое правило о постоянном мытье рук никто не отменял, но к этому нужно добавить еще и необходимость чаще протирать экраны смартфонов.

Заодно ученые нашли связь между тенденцией SARS-Cov-2 лучше сохраняться на стальных поверхностях при низкой температуре и вспышками Covid-19 на мясных фабриках и в хранилищах-холодильниках по всему миру.

Исследователи CSIRO также подчеркивают, что на основе их экспериментов можно заключить, что вирусы способны сохраняться на свежих и замороженных продуктах питания.