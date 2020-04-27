Коронавирус: почему витамин D важен на карантине и с чем его едят

Управление здравоохранения Великобритании рекомендовало ежедневно принимать витамин D весной и летом, пока продолжается карантин.
Обычно мы получаем его в достаточном количестве, проводя время на улице, поскольку он производится, когда открытые участки нашей кожи оказываются под воздействием солнечных лучей. Его еще называют "витамином солнца" и, наряду с некоторыми другими, он помогает нашему организму бороться с инфекциями, что особенно важно во время нынешней пандемии. Кому же полезно принимать витамин D?
Рекомендации
Еще до начала эпидемии коронавируса британцам было рекомендовано принимать 10 мкг витамина D ежедневно в зимние месяцы (с октября по март) или круглогодично, если они не проводят на улице достаточно времени.
Однако в нынешней ситуации, когда всем предписано сидеть по домам, нехватка этого важного витамина может начать ощущаться более остро.
Английские специалисты рекомендуют принимать витамин D в таблетках или капсулах круглогодично:
- если вы почти не бываете на улице, например, если вы вынуждены беречься по состоянию здоровья (после операции на сердце, перенесения тяжелых заболеваний и т.п.);
- если вы проживаете в доме для престарелых;
- если вы обычно носите закрытую одежду, когда выходите на улицу.
Люди с темным цветом кожи также могут недополучать "солнечного витамина", даже если они регулярно проводят какое-то время на улице.
Власти Шотландии и Уэльса выпустили такие же рекомендации. "К сожалению, поскольку коронавирус продолжает влиять на нашу жизнь, многие из нас проводят на воздухе очень немного времени, — говорит Сара Станнер из Британского фонда диетологов. — Сейчас очень важно соблюдать все рекомендации правительства и оставаться дома, но в то же время многие из нас недополучают солнечные лучи, а это означает, что мы должны следить за тем, чтобы в организме не возникла нехватка витамина D".
Зачем нам нужен витамин D?
Витамин D укрепляет зубы, кости и мышцы. Его нехватка в раннем детстве может вызвать рахит — недоразвитие костей и деформацию скелета, а у взрослых — остеомаляцию, размягчение костей из-за недостаточной их минерализации, так называемый "рахит взрослых".
Согласно некоторым исследованиям, этот витамин помогает нам бороться с обычными простудами и гриппом, хотя нет достоверных данных о том, что витамин D повышает иммунитет.
Некоторые исследования связывают низкий уровень витамина D и сезонную депрессию. Есть даже данные, говорящие о том, что нехватка этого витамина может влиять на деятельность нервной системы и психическое здоровье.
Можно его принимать в больших дозах?
Этого делать не стоит. Хотя витамин D в виде пищевых добавок весьма безвреден, но если принимать его ежедневно и помногу, то в долгосрочной перспективе это может нанести вред.
Безопасные дозы таковы:
- дети в возрасте от 1 года до 10 лет — не более 50 мкг в день,
- младенцы до 12 месяцев — не более 25 мкг в день,
- взрослые — не более 100 мкг в день, а в составе биодобавок — 10 мкг в день.
В некоторых случаях, если у пациента диагностирован дефицит витамина D, врач может прописать более высокие дозы.
При некоторых заболеваниях, например, болезнях почек, принимать витамин D не рекомендуется.
Может ли он защитить от коронавируса?
Нет, не может. Нет никаких свидетельств тому, что этот витамин как-то защищает от инфицирования коронавирусом.
Тем не менее специалисты считают, что во время пандемии он не бесполезен. Витаминные добавки с содержанием витамина D улучшат самочувствие тех, у кого его недостаточно в организме.
Некоторые эксперты видят взаимосвязь между нехваткой витамина D в организме и более тяжелым течением болезни, в случае заражения коронавирусом. В то же время у таких пациентов часто бывают и другие причины для осложнений, поэтому тут пока трудно сделать однозначный вывод.
Испанские и французские медики сейчас проводят клинические испытания на предмет того, помогает ли витамин D пациентам с коронавирусной инфекцией. Как указывает британский профессор медицины Джон Родс, витамин D имеет противовоспалительные свойства. Помимо этого, как свидетельствуют некоторые исследования, он может несколько подавлять иммунную реакцию организма на вирусы.
Это может быть важно для тех тяжелобольных пациентов с коронавирусом, у кого вирусная пневмония легких вызывает цитокиновый шторм — острую реакцию иммунной системы. Однако, как указывает профессор Родс, пока эта взаимосвязь изучена мало.
D2 или D3 и сколько его надо?
Витамин D в виде таблеток или капсул, самостоятельно или в составе мультивитаминов, продается в аптеках, супермаркетах и магазинах здоровой пищи. Для младенцев витамин D бывает в виде капель.
Эксперты напоминают, что не надо покупать сразу в запас, чтобы не создавать дефицита.
В большинстве случаев на упаковке этот витамин указывается как D2 или D3. Разница в том, что D2 (эргокальциферол) синтезируется из растений, а D3 (холекальциферол) — путем ультрафиолетового облучения, то есть так же, как это происходит в нашем организме.
Исследования показали, что форма D3 более эффективна, так что рекомендации чаще всего склоняются в его пользу.
Достаточно ли его в пище?
Несмотря на свое название, витамин D на самом деле — гормон, который отвечает за усвоение организмом кальция.
Его нет почти нигде, кроме как в жирных сортах рыбы и яйцах, однако под воздействием ультрафиолетовых лучей наша кожа производит собственный гормон из обычного холестерина.
Некоторые производители добавляют синтезированный витамин в йогурты, хлопья для завтрака и маргарин.
Как понять, что его не хватает?
"Потребность в солнечном свете в летние месяцы очень индивидуальна и зависит как от цвета кожи и количества жира в теле, так и того, насколько быстро организм строит костный скелет. Это очень сложный процесс", — говорит историк медицины Роберта Бивни из Уорикского университета.
Именно поэтому определять, достаточно ли у вас в организме витамина D, необходимо не по симптомам, а с помощью анализа крови.
Не пойти ли позагорать?
Получить слишком большую дозу витамина D, загорая на солнце, невозможно, а вот получить ожог — вполне вероятно, поэтому важно не переусердствовать и защищать свою кожу от ожогов с помощью солнцезащитных кремов или одежды.
Что делать детям и беременным?
Рекомендации медиков таковы:
- дети от рождения до 1 года должны получать ежедневно 8,5-10 мкг витамина D;
- младенцам на искусственном вскармливании не надо давать никаких добавок, поскольку детская смесь уже содержит витамин D — но только до тех пор, пока они не станут получать менее 500 мл детской смеси в день;
- дети от 1 года до 4-х лет должны получать 10 мкг в день;
- беременные и кормящие женщины также должны получать 10 мкг в день.