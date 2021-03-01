Красный как рак: пять самых распространенных причин красноты щек

Румяные щеки обычно ассоциируются со здоровьем и жизнерадостностью, однако кожа выраженного красного цвета может вызывать чувство дискомфорта и, возможно, также указывать на какую-то проблему со здоровьем. Сертифицированный фармацевт аптечной сети Иванда Крастиня рассказывает о пяти самых распространенных причинах покраснения щек и предлагает решения для того, чтобы оно не доставляло забот.

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Покрытые румянцем щеки — это несколько романтизированное явление, которые часто связывают с застенчивостью и тяжело дающимся проявлением чувств, однако в реальной жизни красные щеки могут доставить множество беспокойств.

"Румянец может появиться на щеках после долгой зимней прогулки, когда тело пытается согреть холодный воздух и сосуды расширяются, чтобы кровь быстрее приливала к лицу. Многие краснеют в ситуациях, вызывающих чувство стыда или волнение. Подобные случаи, в принципе, не должны вызывать тревоги, ведь кожа приобретает свой обычный оттенок, как только человек оказывается в среде с комнатной температурой или возвращается в свое нормальное психоэмоциональное состояние", — рассказывает И. Крастиня. "Однако длительная краснота не является нормой. Это сигнал к тому, чтобы обратиться к семейному врачу или дерматологу", — отмечает фармацевт.

Сертифицированный фармацевт называет пять самых распространенных причин красноты щек и подчеркивает, что обычно врачи успешно справляются с этой проблемой, подобрав для пациента индивидуальную терапию или метод лечения.

Розацеа

Обычно диагноз ставит врач, который рекомендует соответствующую терапию и курс лечения. Розацеа может проявляться в легкой форме, но может также протекать очень тяжело, поэтому обязательно следует проконсультироваться с дерматологом или семейным врачом.

Сначала появляются незначительные симптомы, легкое покраснение. Затем, если болезнь прогрессирует, краснота щек и носа может стать постоянной, кожа может уплотниться, стать неравномерной и грубой, с красными узелками или капиллярной сеткой.

При розацеа сосуды расширяются, так что к лицу приливает больше крови. На первых порах капилляры способны возвращаться в свое первоначальное состояние, но на более поздних стадиях они остаются расширенными и больше не сужаются, так что можно рассмотреть нити сосудов, заметны отекшие, красные веки или нос, а также сыпь, напоминающая акне. Причины розацеа точно неизвестны, но некоторые факторы могут повлиять на развитие болезни.

Важную роль играет наследственность, чувствительность кожи к перепадам температуры (зимой — холодный воздух, ветер, летом — жара).

Кроме того, на состояние сосудов неблагоприятно влияют УФ-излучение, посещение бани и горячие ванны, острые, пикантные или маринованные блюда, горячая еда и напитки. Алкоголь также способствует расширению капиллярных стенок.

Различные заболевания (повышенное давление, хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта) также способствуют развитию розацеа.

Возможные решения

В повседневной жизни рекомендуется очищать кожу лица щадящим средством, смывать его слегка теплой водой и осторожно вытирать лицо чистым, мягким полотенцем. Подходящие средства посоветует дерматолог или сертифицированный косметолог.

Желательно не пользоваться механическими и химическими скрабами.

Для ухода за кожей рекомендуется косметика, содержащая увлажняющие компоненты, витамины К или С, укрепляющие капилляры. Лучше всего использовать косметические средства, предназначенные для кожи с розацеа.

Стараться избегать воздействия горячего воздуха, употребления алкоголя или чрезмерно острых блюд.

Прежде чем выйти на солнце, желательно наносить солнцезащитное средство с защитой SPF 30 (на более поздних стадиях — SPF 50+), носить шляпу с широкими полями, а также по возможности находиться в тени.

В холодное время года перед выходом на улицу кожу рекомендуется смазывать специальными зимними или питательными кремами.

Чтобы скрыть покраснение или заметные сосуды, можно использовать консилер зеленого цвета или специальную пудру с зеленым пигментом, который маскирует красноту кожи.

В отдельных случаях врач может порекомендовать мази или другие медикаменты, тогда как устойчивого эффекта можно достичь при помощи лазерной терапии.

Прыщи или акне

Это самая распространенная проблема кожи, особенно если речь идет о молодой, не созревшей коже. Причиной их появления являются закупоренные поры. Загрязнения создают идеальную среду для бактерий, которые быстро размножаются и вызывают воспалительные процессы.

Возможные решения

Не трогать лицо, не выдавливать прыщики, иначе могут образоваться шрамы.

Желательно мыть лицо теплой водой и щадящим, подходящим для конкретной кожи мылом, пенкой или гелем, очищать кожу мягкими движениями, без трения.

Лучше избегать абразивных средств для ухода за лицом, а также содержащих спирт тоников: они могут усилить раздражение и без того чувствительной, воспаленной кожи.

Пока кожа воспалена и очень чувствительна, рекомендуется не пользоваться скрабами, — лучше применять очищающие маски.

Для повседневного ухода желательно выбирать соответствующие типу кожи (жирная, сухая, чувствительная или комбинированная) кремы или гели.

Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей и пользоваться солнцезащитным кремом, но не маслянистым, чтобы не забивались поры.

Самолечение с использованием абразивных скрабов, средств со спиртом или кислотой в составе может только усугубить ситуацию и увеличить срок выздоровления кожи. В случае серьезных проблем с кожей лица обязательно нужно консультироваться со специалистами сферы здравоохранения.

Приливы

Примерно 80% женщин во время менопаузы ощущают так называемые приливы, которые длятся от одной до пяти минут. В это время лицо может стать розовым или красным, кроме того, приливы сопровождаются такими симптомами как внезапное чувство тепла в области лица и в теле, ускоренный сердечный ритм, потоотделение и др. Только врач может определить, вызвано ли покраснение уменьшением уровня гормона эстрогена, или же проблема связана с работой нервной системы.

Возможные решения

Избегать воздействия горячего воздуха (в бане, душе и т. п.).

Отказ от вредных привычек — курения и употребления алкоголя.

Уменьшение потребления кофе (т. е. кофеина) и шоколада.

Здоровое и сбалансированное питание, минимум острых продуктов.

Регулярные активные прогулки, движение или спортивные занятия как минимум 30 минут в день.

Массаж тела и лица.

Натуральные препараты, которые уменьшают интенсивность обусловленных менопаузой симптомов.

По индикации врача может применяться гормональная терапия с приемом эстрогена или эстрогена и прогестерона. В некоторых случаях для лечения используют и антидепрессанты, однако конкретное решение подскажет семейный врач или гинеколог.

Реакция на алкоголь

Алкоголь является одним из веществ, рефлекторно расширяющих сосуды, к том числе расположенные на коже лица. Если алкоголь употребляется в больших количествах и часто, это ухудшает эластичность сосудов, они остаются расширенными и становятся заметны на коже лица. Кожа становится красной, припухшей, и особенно остро это ощущают обладатели чувствительной и светлой кожи.

Помимо красноты щек могут наблюдаться и такие симптомы как тошнота, рвота, учащенное дыхание, ускоренный сердечный ритм или низкое давление. Это состояние называют непереносимостью алкоголя, и оно свидетельствует об отравлении организма.

Возможное решение

Уменьшение употребления алкоголя.

Реакция на лекарства

Для некоторых медикаментов, например, применяемых для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, характерен такой побочный эффект как покраснение щек, а также покраснение кожи шеи и даже всей верхней части тела.

В других случаях красноту провоцирует гистамин — вещество, которое иммунная система выделяет в ответ на лекарства (то есть возникает аллергическая реакция).

Другими типичными симптомами могут быть сыпь, зуд, крапивница, затрудненное дыхание или головокружение.

Возможное решение

Если покраснение мешает или наблюдаются и другие симптомы, следует поговорить со специалистом сферы здравоохранения, который определит, есть ли альтернатива выписанному лекарству и можно ли его заменить.

Красные щеки могут показаться чисто эстетической проблемой, однако на самом деле это может быть знаком к тому, что лицо и тело нуждаются в дополнительном уходе. Следует подчеркнуть, что каждый случай индивидуален и то, что подходит одному, не подойдет другому.

В любом случае следует обратиться за консультацией к семейному врачу, который оценит общее состояние здоровья и посоветует наиболее подходящее решение.