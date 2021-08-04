Кровососы наступают: как уберечься от их укусов и что делать, если вас все-таки ужалили

Лето – это маленькая жизнь и сплошная радость, если бы... "не комары да мухи". А еще пчелы, осы, шершни и слепни. Как защититься от всей этой опасной крылатой живности?

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Мишень" для комаров

Пчелы, осы и слепни наиболее активны при свете солнца, а вот после заката вахту у них перенимают комары. Особенно привлекательны для них дети: их кожа нежная, тонкая и прокусить ее довольно легко. Но есть и взрослые, которых комары кусают чаще других. Эти люди выделяют больше тепла, чем остальные и, соответственно, больше потеют. А запах пота кровососы чуют на сотни метров, поэтому они так любят спортсменов и беременных женщин (гормон беременности прогестерон повышает температуру тела). Еще комары чаще выбирают людей с лишним весом. Те выдыхают больше углекислого газа, почуять который кровососы способны издалека.

Эти насекомые вообще обожают запахи, особенно цветочные. Поэтому, если не хотите стать "донором" для комаров, не пользуйтесь на природе парфюмерией, особенно с цветочными ароматами. И одевайтесь в светлое, потому что темная одежда поглощает солнечный свет, и вы будете нагреваться сильнее, а значит скорее станете приманкой для кровососов.

Первая помощь

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Если насекомое вас все же ужалило, надо срочно смягчить последствия укуса:

1. Продезинфицируйте место укуса. Детям его можно промыть холодной водой с детским мылом, а после смазать антисептиком, взрослым - обработать разведенным водой медицинским, нашатырным или борным спиртом.

2. Приложите лед: кровеносные сосуды сузятся и яд замедлит свое продвижение по организму. Холодный компресс не только облегчит зуд, но и снимет отек.

3. Примите антигистаминный препарат: большинство из них продается в аптеках без рецепта.

Сода, соль, алоэ

Укус кровососа, конечно, неприятен, но зуд, который он вызывает, опаснее, потому что с расчесыванием можно занести в ранку грязь.

Снять зуд помогают народные средства:

1 ч. ложку соды разведите в стакане воды и прикладывайте к месту укуса ватный тампон, смоченный в этом растворе. Повторяйте каждые 15 минут;

в поваренную соль добавьте немного воды и прикладывайте полученную кашицу к месту укуса (конечно, если не успели его расчесать);

используйте лимонный сок, слабый раствор столового уксуса или эфирное масло чайного дерева, лаванды. Все они обладают противовоспалительными свойствами и охлаждают кожу, а значит, спасают от зуда. Кроме того, кислая среда помогает нейтрализовать остатки яда в коже;

лист подорожника. Помните его, чтобы растение выделило сок, и приложите к месту укуса;

лист алоэ положите в морозильник на 5 минут, затем выдавите из него сок и нанесите на место укуса.

Обходите гнезда стороной



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Чтобы избежать нападения пчел и ос, придерживайтесь следующих правил:

1. Обходите стороной пасеки, не лезьте в дупла к диким пчелам и периодически осматривайте деревянные постройки, где любят строить свои гнезда осы. Чаще всего эти насекомые выбирают для гнездования затененные и хорошо проветриваемые помещения: веранды, подвалы, сараи, беседки, дачный туалет.

2. Если насекомое подлетело близко, привлеченное ароматом парфюма или еды (кстати, больше всего осы любят не сладости, а мясо и пиво, они же хищники), ни в коем случае нельзя бегать, кричать и махать руками. Это напугает ос и заставит нападать.

3. При укусах пчел и ос надо промыть ранку и приложить к ней лед, а также смазать место укуса мазью с антиаллергическим и противовоспалительным компонентом. Кроме того, надо избавиться от жала, которое может остаться в ране. Осы, как правило, не оставляют жал, а вот укус пчел – одноразовый (ужалившая пчела погибает). Удалять жало нужно правильно: осторожно выдавить его, сжимая края ранки двумя пальцами. Выдергивать жало ногтями или пинцетом нельзя: вы можете случайно его раздавить и частицы яда останутся в коже.

Важно знать

Если после укуса осы, пчелы, шмеля или шершня у вас возникло головокружение, тошнота, рвота, сыпь, потеря сознания, - срочно вызывайте скорую помощь: возможно, это анафилактический шок.