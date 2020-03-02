Кто бы мог подумать! Шесть причин, по которым может резко увеличиться вес

Чаще при резком наборе веса в этом винят генетику, хронические болезни, но не учитывают другие причины. О них рассказывает портал MedikForum.ru.

Диетическая еда

Диетические хлебцы, конфеты, батончики — подобной пищей полны витрины многих магазинов. Часто продукты с такими пометками не имеют отношения к здоровой пище.

Пометка "без сахара" не значит, что калорийность продукта нулевая, "обезжиренный" — может не содержать жиров, но быть очень углеводной пищей.

Тщательно изучайте состав, чтобы не получить подобный сюрприз.

Также стоит вести дневник питания, считать калорийность суточного рациона, не грешить перебором.

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Чересчур интенсивные тренировки

Интенсивные тренировки становятся причиной переедания.

Тяжелая физическая нагрузка не означает, что нужно сметать все в холодильнике. За супертяжелую тренировку можно сжечь до 700 калорий.

После нагрузок не нужно себя поощрять вкусным, лучшим вознаграждением станет стройное тело. Иначе никакого положительного результата не ждите — резкий вес с подобным пищевым поведением гарантирован.

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Нарушение водного баланса

Лишний вес может быть связан с недостатком или переизбытком воды. Низкоуглеводные диеты приводят к обезвоживанию, сразу теряется много килограммов, после чего следует быстрый, резкий набор веса. Вода позволяет организму сжигать калории.

Недостаток замедлит обмен веществ, организм перестанет превращать жир в энергию, будет резко расти вес. Прекращение диеты гарантирует возврат воды, а много соленой пищи и недиетических продуктов увеличит вес еще больше.

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Чередование диет

Резкий набор веса происходит из-за продолжительных диетических мучений. Одна диета сменяется другой, организм постоянно в смешанных чувствах, теряет источники энергии, сжигает в первую очередь мышцы, а не жир.

Вес будет возвращаться быстрее, когда человек снова начнет нормально питаться после жестких ограничений.

Гораздо эффективнее создать небольшой дефицит калорий и дожидаться плавного здорового похудения, а не постоянных скачков веса.

Ставьте себе реальные цели. Нельзя потерять 15 килограммов за месяц. Как бы не старались, как бы не голодали.

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Стресс

Стресс стимулирует желание постоянно есть. У людей разные пристрастии, к которым их толкает стрессовая ситуация.

Гормон стресса помогает преобразовывать белки и жиры в полезную энергию, действуя как противовоспалительное средство.

Уровень гормона повышается в нестандартных ситуациях, отсюда происходит резкий набор веса, повышает аппетит, тягу к сладкому.

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Прием лекарств

Некоторые медикаменты являются виновниками резкого набора лишних килограммов. К ним относятся антидепрессанты, гормональные препараты. Лекарства способны задерживать воду, вызывая отеки, повышать аппетит, замедлять обмен веществ, снижать физическую активность.