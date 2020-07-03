Кто первый заразится, тот и выиграл: американские подростки придумали Covid-лотерею

Пока весь мир борется с пандемией Covid-19, студенты американского города в Алабаме нарочно приглашают на вечеринки носителей коронавируса, чтобы проверить, кто из гостей заразится первым, и разыграть среди них денежный приз. Как американская молодежь развлекалась на карантине и что из этого вышло, разбиралась "Газета.Ru".

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Студенты американского города Таскалуса в Алабаме придумали себе необычное развлечение: они устраивают вечеринки и сознательно приглашают на них носителей коронавируса, чтобы посмотреть, кто из гостей первым заразится. Об этом прессе рассказала глава города Соня Маккинстри, передает издание ABC News.

Сомнительную игру по принципу фильма "Пункт назначения", где компания друзей, избежав смерти в несчастном случае, затем по очереди попадала в аварии, студенты из Алабамы явно придумали, вдохновившись американскими ужастиками.

Но в отличие от сюжета фильма, эта опасная игра предполагает выигрыш. "Они кладут деньги в горшок и пытаются заразиться коронавирусом. Кто первый "поймает" Covid — получает деньги, — раскрыла схему азартной игры журналистам Маккинстри. — Это бессмысленно. Они нарочно это делают". Вместе с положительным диагнозом "победитель" этой игры получает утешительный материальный приз.

"Сначала мы подумали, что это какой-то розыгрыш, — рассказывал про эту ситуацию глава МЧС Таскалусы Рэнди Смит на специально созванном брифинге в городском совете во вторник. — Мы провели расследование и нашли подтверждение информации как у докторов, так и у представителей власти".

Личности студентов, затеявших игру, при этом не раскрываются, как и названия колледжей, которые они посещают. Также не известно, какие меры предприняты для того, чтобы прекратить порочную практику. Все, что могли сделать чиновники, это ввести масочный режим, который и так действует в городе. Пока не ясно, сколько человек заразились таким способом на несанкционированных вечеринках.

Глава города переживает, что некоторые гости этих посиделок не подозревали о том, что участвуют в Covid-лотерее и принимали приглашение, полагая, что никто из гостей не заражен коронавирусом.

Вся ответственность лежит на людях, зараженных коронавирусом, которые сознательно приходили на вечеринки, принимая приглашение организаторов и нарушая тем самым режим карантина, считают власти города. "Это полное безумие, — считает Маккинси. — Но мы, очевидно, в данной ситуации имеем дело с людьми, которые нарочно делают эти вещи, а как можно бороться с чем-то, что сознательно пропагандируют и распространяют?"

В таком поведении подростков срабатывают принципы запретного удовольствия: им кажется, что они, нарушая запрет на собрания и подвергая риску себя и своих друзей, выглядят круче в глазах окружающих, смотрят в лицо опасности.

В результате в городе усилили карантинный режим не только для носителей коронавируса, но и для всех остальных жителей, которым рекомендовали не покидать дома, а нарушение запрета теперь грозит штрафом в 500 долларов.

По состоянию на 1 июля в штате Алабама было зарегистрировано более 38 тыс. случаев заражения коронавирусом, 10 тыс. из которых обнаружили за последние 2 недели. Около тысячи человек погибло от COVID-19. В Таскалусе с населением в 100 тыс. человек заразились 2 тыс., 38 человек умерло. Количество заражений в США продолжает расти, и карантинный режим был продлен до конца июля.