Лайфхаки от нутрициолога, как организовать новогоднее застолье без вреда для здоровья

Вы уже придумали, что будете готовить 31 декабря? Сертифицированный нутрициолог Татьяна Айзенштадт делится полезными советами, которые помогут вам провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья.

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Постарайтесь меньше времени уделять приготовлению блюд, готовьте простые блюда. Во-первых, это будет в разы полезнее для вашей фигуры — чем меньше ингредиентов, тем ниже калорийность. Во-вторых, останется больше свободного времени на более интересные занятия.

Что можно поставить на новогодний стол

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Тарелки: овощная, рыбная, мясная, фруктовая, сырная.

Горячее блюдо: запеченное мясо, без маринадов. Это может быть рыба, телятина, мясо курицы (например, рулет с грибами), индейки, кролика.

Можно сделать пару видов канапе.

Пару овощных салатов, например, салат из свеклы, чернослива, чеснока и салат из капусты, моркови, яблок и укропа.

Как же быть с традиционными "оливье" и "селедка под шубой"?

Покупной майонез лучше заменить домашним. Варианты ингредиентов для полезного майонеза:

Натуральный или греческий йогурт + соль + горчица с хорошим составом.

Половина авокадо + греческий или натуральный йогурт + сок половины лимона.

Йогурт + зернистая горчица + обычная горчица + желток + сушеный чеснок.

Йогурт + сок лимона + желток + горчица + оливковое масло.

Йогурт + горчица + сушенный чеснок + оливковое масло.

Консервированный горошек заменяем замороженным, отварным.

Докторскую колбасу в оливье замените на куриное филе, нежирную телятину или индейку.

Селедку лучше брать обычную, соленую, без уксуса, сахара и прочих добавок.

При наличии аллергии на куриные яйца — замените перепелиными.

В крабовом салате можно вместо "крабовых палочек" использовать крабовое мясо или отварного кальмара.

А в остальном в этих салатах нет ничего критичного для здоровья. Картофель в холодном виде содержит резистентный крахмал, поэтому полезен для кишечника. Свекла и морковь имеют достаточно высокий гликемический индекс, но ввиду того, что эти салаты многие из нас употребляют в пищу только на новогодних праздниках, это допустимо.

Очень хорошо, если на вашем столе будут ферментированные продукты: кимчи, квашеные огурцы, квашеная капуста, моченые яблоки и т. д.

Как быть со сладостями?

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Обычный торт из магазина замените домашним тортом или полезными десертами, которые можно найти и заказать на Новый год. А лучше испеките торт самостоятельно. Сейчас интернет предлагает огромное количество рецептов полезных тортов на выбор.

ВАЖНО!

Соблюдайте режим питания (ешьте при наличии голода, а не все время).

Не забывайте о движении и физической активности. Смена картинки (обстановки) повышает уровень серотонина.

Сделайте на этот период главным не еду и деликатесы, а новые эмоции. Наслаждайтесь общением с людьми, а не только пищей!

Сделайте обед самым плотным приемом пищи, а ужин самым легким. Чем раньше вы едите, тем больше времени останется у вашего организма для переваривания пищи. Наша пищеварительная система после захода солнца становится слабой и вялой. Поэтому постарайтесь сделать застолье как можно раньше.

Используйте травы и специи. Например, посыпьте выпечку корицей, чтобы предотвратить резкий подъем сахара в крови. Пейте имбирный чай с лимоном, чтобы поддержать кислотность. Попробуйте кориандр и кумин для поддержания пищеварения.

Попробуйте заменить пюре из картофеля на пюре из цветной капусты и корня сельдерея.

Добавляйте как можно больше свежей зелени во все горячие блюда.

И помните, увлечение тяжелой пищей, мучным и сладким в течение новогодних каникул приводит к изменению микрофлоры кишечника — появляется много неприятных симптомов, а также "притупляется" чувство насыщения. Нам становится трудно его различать.

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Организму достаточно 2 недель, чтобы "заработать" зависимость от частых перекусов, сладкого и больших порций. Особенно когда на столе у нас такое разнообразное праздничное меню: