Личный опыт: плюсы и минусы перехода на использование тканевых прокладок

"Критические дни" в жизни каждой женщины наступают ежемесячно. Поскольку ассортимент современных гигиенических средств для этих целей сравнительно небольшой, самыми распространенными по-прежнему остаются ежедневные прокладки и тампоны. Одна из читательниц DELFI Woman — 31-летняя Катерина — решила внести разнообразие и в октябре прошлого года заказала первые две тканевые прокладки. Спустя полгода она полностью перешла на них и согласилась поделиться своим опытом.

"Я никогда не пользовалась тампонами, только прокладками, и уже какое-то время меня интересовали заменители.

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В первую очередь в качестве альтернативы я рассматривала менструальную чашу, но не была уверена, что смогу ею пользоваться — многие в отзывах отмечали, что если не складывается с тампонами, то не получится и с чашей, а у меня с ними никогда не шло. На чашу я так и не решилась. На другие средства, например, мембраны или губки — тоже.

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Зато меня заинтересовали менструальные трусы/леггинсы и тканевые прокладки. Белье, судя по отзывам и после раздумий, — решение не лучшее. В качестве основного материала для него используют ткань, которая ничего не пропускает, а значит, лишает кожу доступа к кислороду, плюс, например, трусы должны сидеть очень плотно, чтобы не протекать, а это мне не нравится (и подобрать правильный обхват, чтобы не сдавливал, но и не пропускал, через интернет — это ведь почти невозможно). Остались прокладки.

Сначала мне показалось, что выбор огромный и сейчас меня разорвет от вариантов, но на самом деле все не очень страшно. Я отсекала варианты по месту производства (заказывать из соседней европейской страны, как правило, намного дешевле, чем из Австралии или Индии), по использованным материалам (нет никакой нужды заменять один химический материал другим), по внешнему виду (существуют разные формы и принты, к тому же для меня принципиально важно, чтобы прокладка не была черной в той части, на которой будут выделения), ну и по цене (я поставила лимит 13-15 евро за штуку). В итоге сейчас я пользуюсь продукцией двух компаний, в планах попробовать еще две.

У меня есть пятнадцать прокладок, их хватает на всю менструацию.

Foto: Privātais arhīvs

12 средних, 3 — аля ежедневные, на предпоследний/последний дни, или в первый, когда месячные только начались. Средние у меня справляются и с сильными выделениями, и с обычными. К ним нужно было приноровиться, конечно, но к любому новому продукту нужно, чтобы понять, как часто их нужно менять, сколько выделений они выдерживают и т.д.