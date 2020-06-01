"Максимум — две порции в неделю": врач объяснил, как правильно есть мороженое

Несмотря на то, что мороженое доступно круглый год, больше всего оно ассоциируется с летом. Однако есть его каждый день опасно. Также существует опасность лакомства для людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщает MedikForum.ru, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал в беседе с ТАСС о том, какую угрозу здоровью несет неправильное употребление мороженого. Прежде всего, нужно помнить об умеренности, подчеркнул оториноларинголог.

Каждый день — нельзя

"Мороженое каждый день есть нельзя точно. Взрослому человеку можно съедать максимум две порции в неделю. Злоупотребление может спровоцировать фарингит, вспышку ангины, ларингит, риносинусит, ряд других заболеваний", — назвал Зайцев опасности мороженого в большом количестве.

Foto: Shutterstock

Не ешьте в прохладной обстановке

Кроме того, врач советует не есть мороженое в прохладной обстановке — например, в помещении, где работает кондиционер. По его словам, "слизистая оболочка к такому удару не подготовлена", в результате может возникнуть воспаление.

Foto: Shutterstock

Растягивайте удовольствие

Еще одна опасность связана с манерой есть быстро. Зайцев пояснил: мороженое следует смаковать, употреблять не спеша — в противном случае может произойти переохлаждение зубов, десен, развиться крайне болезненный неврит тройничного нерва.

Foto: Shutterstock

Запивайте чаем

Оториноларинголог рекомендует употреблять мороженое с приятно горячим чаем — такое сочетание минимизирует риски воспаления горла, служит тренировкой слизистой оболочки задней стенки глотки, небных миндалин.

Foto: Shutterstock

Кому нельзя есть мороженое

"Мороженое нельзя употреблять людям с хроническим фарингитом, хроническим тонзиллитом, находящимися в стадии обострения, ангиной. При ларингите — тоже не надо. Детям мороженое следует давать с четырех лет, желательно подтаявшим в количестве половины стандартной порции", — добавил медик.