Маленький, но опасный. Как снизить риски образования тромбов

Тромб, или состоящий из клеток крови сгусток, образовавшийся в кровеносных сосудах (венах или артериях), может вызвать серьезные последствия для здоровья. Есть несколько факторов риска, которые способствуют их образованию в любом возрасте. Подробнее о них, а также о мерах профилактики рассказывают фармацевт Apotheka Иванда Крастиня и кардиолог Veselības centrs 4 Анна Лабуце.

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Тромб — это сгусток крови, который возникает в результате слипания тромбоцитов и других клеток крови. Если случилась травма и лопнул кровеносный сосудик, тромбоциты слипаются друг с другом, чтобы создать тромб и остановить кровотечение. "Условно все в порядке до тех пор, пока тромб стоит на месте, хотя и локальный тромбоз вызывает нарушения оттока крови. Более серьезные проблемы возникают в тот момент, когда тромб отрывается, перемещается и закупоривает, например, кровеносные сосуды легких или головного мозга. В этих случаях последствия могут быть летальными", — рассказывает И. Крастиня.

Тромбы могут возникать в любом возрасте, если была проведена операция или произошел несчастный случай, результатом которого стали переломы или другие серьезные ранения. Под воздействием разных факторов риск с возрастом увеличивается, но профилактика может существенно снизить риски возникновения закупорки.

Учитывая опасность потенциальных осложнений тромбов (инфаркта миокарда, инсульта, тромбоэмболии легочной артерии), подозрения относительно возникновения тромба нельзя игнорировать. "Если возникли подозрения относительно формирования тромба, нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью", — подчеркивает А. Лабуце.

Симптомы зависят от места, где возникла закупорка — существуют венозные и артериальные тромбозы. Например, в случае тромбоза глубоких вен ног нога отекает постепенно, отек будет наблюдаться только на той ноге, где образовался тромбоз. Для артериального тромбоза характерна резкая боль, кожа становится бледной и прохладной.

Какие симптомы вызывают тромбы

Отек одной ноги, асимметричный отек, покраснение или боль в ноге, посинение пальцев ноги могут свидетельствовать о том, что образовался тромбоз вен ног.

одной ноги, асимметричный отек, покраснение или боль в ноге, посинение пальцев ноги могут свидетельствовать о том, что образовался тромбоз вен ног. Внезапная одышка , потеря сознания, учащенное сердцебиение или боль в груди могут указывать на то, что тромбы переместились из ног и достигли легочной артерии, вызвав тромбоэмболию легочной артерии — состояние, угрожающее жизни.

, потеря сознания, учащенное сердцебиение или боль в груди могут указывать на то, что тромбы переместились из ног и достигли легочной артерии, вызвав тромбоэмболию легочной артерии — состояние, угрожающее жизни. Боль за грудиной , отдающая в левое плечо, руку, челюсть или шею может свидетельствовать об остром инфаркте миокарда, в основе которого лежит закупорка коронарных артерий сердца.

, отдающая в левое плечо, руку, челюсть или шею может свидетельствовать об остром инфаркте миокарда, в основе которого лежит закупорка коронарных артерий сердца. Внезапная асимметрия лица и тела (парализована одна сторона) может свидетельствовать о том, что тромб попал в артерии головного мозга.

Факторы риска

Факторы высокой степени риска: внутренние и наружные переломы, тяжелые операции, в том числе операции на бедре или колене, кесарево сечение, травмы позвоночника, сердечно-сосудистые заболевания, например, сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, инфаркт миокрада. Высокий риск также у лежачих пациентов с ограниченным объемом движений.

Факторы средней степени риска: опухоли, варикоз вен, хирургические манипуляции, инфекции, пневмонии, инфекции мочевыводящих путей, гормональная контрацепция и гормонозаместительная терапия в возрасте менопаузы, вредные привычки: курение и употребление алкоголя.

Факторы низкой степени риска: сахарный диабет, лишний вес и ожирение, длительная сидячая работа и положение сидя во время путешествий. Фактором низкой степени риска также является беременность — по мере приближения родов тело производит больше тромбоцитов, чтобы женщина во время родов не истекла кровью, однако если у беременной расширенные вены, риск образования тромбов намного выше.

Если суммируются несколько факторов низкой степени риска, вместе они могут создать высокий риск образования тромбов. Например, если женщина с лишним весом принимает гормональные противозачаточные таблетки, курит и на протяжении долгого времени выполняет сидячую работу, то риск тромбоза существенно возрастает. Во время пандемии менее распространенной, но опасной ситуацией являются длительные перелеты, во время которых употребляется алкоголь.

Что делать для снижения рисков

Вести активный образ жизни. Во время ходьбы и движений больше работают мышцы ног, которые во время работы массируют вены, улучшая отток крови из них.

Бросить курить, а также сократить употребление алкоголя. Алкоголь обезвоживает организм, это значит, чем гуще кровь, тем выше риск образования тромбов.

Пить много воды (1,5–2 литра в день). Потребление воды особенно важно летом, когда человек теряет много жидкости, не чувствуя этого. Вода увеличивает объем крови и улучшает кровообращение.

Не сидеть слишком долго. Во время работы в офисе желательно регулярно вставать и двигаться. Если предполагаются долгие переезды, через каждые 2–4 часа желательно выходить и разминать ноги.

Лечить сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с почками, сахарный диабет и другие хронические заболевания под наблюдением врача. Ни одну хроническую болезнь нельзя пускать на самотек.

Беременным и людям, склонным к образованию тромбов, рекомендуется носить венозные компрессионные чулки. Доступны терапевтические (более плотные) и профилактические (более свободные) чулки.

В случае травм врачи назначают отдельные лекарства и рекомендуют принимать препараты для разжижения крови, которые защищают от образования тромбов.

"Я сравнительно часто наблюдаю вызванные тромбами осложнения, поэтому призываю не игнорировать хронические заболевания и своевременно обращаться к врачу, чтобы подобрать соответствующую терапию", — говорит кардиолог. Для снижения риска образования тромбов ни в коем случае нельзя самовольно принимать медикаменты — выбор лекарств необходимо предоставить врачу.