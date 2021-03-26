Март — месяц эндометриоза. Не откладывайте визит к врачу даже в период чрезвычайной ситуации!
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Ежегодно в марте во всем мире эндометриозу уделяется повышенное внимание. Однако в этом году пандемия Covid-19 затмила информирование общества об этом тяжело поддающемся лечению заболевании, которое по-прежнему актуально.

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"Большую часть заболеваний важно диагностировать как можно раньше, это касается как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний. Своевременная диагностика означает минимально агрессивное лечение, осуществимое в один этап", — подчеркивает гинеколог Юргис Витолс.

Он призывает не откладывать визит, ожидая лучших времен, поскольку если проблема будет запущена, ждать дальше будет еще тяжелее. Сейчас, по его словам, все клиники Латвии соблюдают меры безопасности. Большая часть врачей вакцинированы, а пациенткам за 48 часов до любой операции проводится тест на Covid-19.

Эндометриоз — это болезнь, во время которой ткани, похожие на слизистую матки попадают в другие органы или образовываются там. С эндометриозом сталкиваются порядка 10% женщин. Основная проблема, делающая эту болезнь мучительной — боли.

"Среднестатистические данные в мире и Латвии: 30% заболевших женщин — без жалоб, у 30% средне-выраженные жалобы, и у 30% — выраженные боли. Если болезнь вошла в стадию, когда боли уже стали хроническими, пациенткам зачастую уже не помогают ни хирургия, ни медикаментозное лечение, поэтому важно не только распознать заболевание, но и как можно раньше начать его лечение", — говорит врач.

Характеризуя посещение клиники в период чрезвычайной ситуации, специалист рассказывает, что количество визитов с октября прошлого года было таким же волнообразным, как и ограничения в стране, что больше свидетельствовало не об ограничениях пациентов посещать врача, а о волнении и незнании.

"Если обычно январь, как начало нового года, месяц здоровья и обязательств, то в этом году этот же период был ощутимо тише. И тот факт, что в течение последних месяцев у нас не было т.н. легких операций, может означать, что в период чрезвычайной ситуации женщины отложили посещение врача, ожидая последнего момента", — резюмирует Ю. Витолс.

С приближением летнего сезона и периода физической активности наступает самое лучшее время привести в порядок свое здоровье. Период нахождения дома также может быть удобным временем для восстановления после операции, когда для реабилитации требуется месяц или два. "Это хороший момент, чтобы подумать о себе, поскольку сильное кровотечение, опущение матки, недержание мочи и другие женские проблемы влияют на состояние здоровья в целом, на иммунитет. Плохое состояние здоровья может означать более тяжелую реакцию на любое дополнительное заболевание", — предупреждает врач.

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DELFI Woman

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