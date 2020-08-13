Снять мышечное напряжение, усталость, стресс и головную боль, улучшить состояние кожи и качество сна всего лишь за 15 минут – несомненно, звучит заманчиво. Нужна только свободная минутка и порядка двухсот евро для того, чтобы приобрести массажный коврик Pranamat ECO. Но стоит ли доверять настойчивой рекламе?

На сайте компании сказано, что в основе эффективности массажного коврика Pranamat ECO лежат принципы акупрессуры и рефлексологии. Акупрессура – метод, предполагающий воздействие на определенные точки тела. Его можно отнести к альтернативной медицине, в связи с чем многие относятся к нему с определенным скептицизмом. Эффективность использования массажных ковриков рассматривается лишь в небольшом количестве научных исследований – чаще всего они выборочны и охватывают короткий период времени. Однако их выводы указывают на то, что использование массажных ковриков действительно помогает облегчить боль в спине – и не только.

Помимо Pranamat ECO, на рынке представлены и другие виды массажных ковриков – гораздо более дешевые и, вероятно, обладающие схожим эффектом – однако их рекламу мы видим значительно реже.

В каждом доме – по коврику



DELFI связался с представителем Pranamat ECO на латвийском рынке Зане Цериней – она указала, что подробнее об этом продукте можно прочесть в недавнем интервью изданию Forbes. Денис Григоренко, основатель Pranamat ECO, рассказал, что 12 лет назад идеей создать массажный коврик загорелась его бывшая одноклассница, являющаяся инструктором по йоге. Некоторое время она жила в Южной Азии, а затем переехала в Швецию, где начала работать на предприятии, распространяющим индийские акупрессурные коврики не очень высокого качества. Так и появилась мысль открыть латвийское производство и изготавливать качественные массажные коврики. Григоренко разделил ее стремление и инвестировал в проект собственные средства.

В интервью Forbes соосновательница компании Ольга Григоренко рассказала, что процесс разработки продукта занял примерно год и в нем было задействовано около десяти специалистов: технологи, конструкторы, дизайнеры и физиотерапевты. К примеру, для того, чтобы разработать сам лотос – "иголочки", прикрепленные к основанию – необходимо для начала сконструировать, создать форму, а затем протестировать пластик. Он не должен быть слишком мягким, чтобы результат массажа был эффективным, но и не чересчур колючим, чтобы не травмировать кожу; необходимо учитывать и другие нюансы. Ольга подчеркивает, что материал тоже имеет большое значение – Pranamat находится в непосредственном контакте с кожей человека, поэтому очень важно, чтобы эти продукты не содержали токсических веществ – к примеру, клея и красителей.

Кажется, о Pranamat ECO слышали все, и скоро коврик окажется почти в каждом доме. Цериня полагает, что главным секретом успеха предприятия является качественный продукт, хорошая маркетинговая стратегия и доверие клиентов. ''В Латвии по большему счету работает маркетинг из уст в уста ("сарафанное радио"), потому что люди, которые используют Pranamat, советуют его своим друзьям и родным, преподносят в качестве подарка на праздники и т. д. Конечно, большой силой обладает и цифровой маркетинг, который мы активно практикуем в социальных сетях, Google и в сотрудничестве с инфлюенсерами".