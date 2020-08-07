Медсестра спасла трех новорожденных из разрушенной больницы в Бейруте
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Бейруте неназванная медсестра разрушенной больницы Аль-Рум спасла из руин трех новорожденных. Об этой истории на своей странице в Facebook рассказал корреспондент CNN Билал Явич.

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На опубликованном снимке медсестра с младенцами на руках пытается дозвониться по стационарному телефону, чтобы получить помощь, так как из-за взрыва мобильная связь и электричество в городе не работали. По ее словам, в момент взрыва она находилась в родильном отделении и потеряла сознание. Затем она очнулась и уже в следующий момент несла детей на руках.

Билал Явич в своей публикации написал, что за 16 лет, что он работал фоторепортером, он никогда еще такого не видел, "особенно в больнице Аль-Рум".

Как рассказал CNN менеджер больницы по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Джордж Саад, в медучреждении в результате взрыва погибли 12 пациентов, четыре медсестры и два посетителя.

Взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. В результате погибли по меньшей мере 135 человек, а более пяти тысяч получили ранения. Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году.

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Source

Lenta.ru

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