Меланома не болит, но может убить. Дерматологи настоятельно рекомендуют проверить кожу перед летним сезоном

Зима прошлa под знакoм страха, констатирует латвийский дерматолог Раймонд Карлс, отмечая, что даже ранее сознательные пациенты, которые регулярно проходили профилактические проверки новообразований кожи, в течение последнего года избегали посещения медицинских учреждений.

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В соответствии с новейшими данными инициативы европейских врачей-дерматологов "Euromelanoma 2021", сейчас 21% ранней стадии меланомы не диагностируются в связи с отложенными визитами к врачу из-за пандемии.

"Количество визитов, говоря о новообразованиях, в период с ноября по февраль снизилось на 75%, в марте ситуация немного улучшилась. В этот период мы в клинике чаще всего видим тех пациентов, у которых обострилась проблема кожных новообразований. В дерматологии есть опухоли, растущие медленно, но меланома не тот случай. В первый месяц она вырастает до полмиллиметра (в глубину), но уже в течение следующих месяцев продолжает расти стремительнее, до миллиметра в месяц, т.е. за три или четыре месяца из относительно безвредного образования она может превратиться в агрессивную опухоль. К тому же, важно знать — меланома не болит! Поэтому время в случае с меланомой имеет решающее значение", — подчеркивает Раймондс Карлс.

Ранее другие специалисты в сфере здравоохранения могли заметить подозрительные образования и направить к дерматологу, сейчас же у человека при посещении, например, семейного врача лицо скрыто под маской и таким образом лицо становится еще одной зоной, где может скрываться опухоль. "Именно такие случаи, к сожалению, мы сами наблюдаем в клинике", — предупреждает эксперт.

Самым лучшим временем для проверки образований на коже является время перед началом лета, пока еще не появился загар. "Людям с большим количеством родинок сейчас самое время провериться и, в случае необходимости, провести осмотр с использованием специальной компьютерной программы со сканером или искусственным интеллектом, сделав паспорт кожи. Проверки дерматолога безопасны, соблюдаются все эпидемиологические требования, посещения проходят по записи. Также 95% персонала уже вакцинированы против вируса Covid-19", — говорит руководитель клиники.

Также дерматолог напоминает, что меланома не единственное злокачественное новообразование кожи. Очень широко среди жителей нашей страны распространена базалиома кожи — опухоль, которая не так агрессивна, как меланома, однако встречается очень часто. При поздней диагностике и несвоевременном лечении она может создавать значительные проблемы.

"Другие образования, на которые стоит обратить внимание — это актинические (солнечные) кератозы. Они являются предвестниками серьезного заболевания — плоскоклеточного рака, и напрямую связаны с накопленным в течение жизни ультрафиолетовым излучением. Поэтому весна — это время не только проверить состояние своей кожи, но и помнить и начинать заботиться о защите кожи от солнца", — напоминает врач.