Миома матки — что это такое и как это лечить

Миома матки или миомный узел — это наиболее часто встречающееся у женщин доброкачественное новообразование. Несмотря на то, что у большинства женщин оно не вызывает никаких жалоб и не требует лечения, именно миома является наиболее частой причиной, по которой женщине удаляют матку, отмечают специалисты.

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Наиболее частые жалобы — выраженное кровотечение, боли и чувство неприятного давления в животе, которое создает узел, стремительно увеличиваясь в объеме. Нередко узел может явиться причиной не наступающей беременности. "Если диагностируется небольшая миома, но у женщины жалоб нет, то следует наблюдать, поскольку увеличение миомы не прогнозируемо — она может длительное время сохранять свой размер или в какой-то момент начать расти", — рассказывает гинеколог Юргис Витолс.

В настоящее время единственным методом лечения симптоматического миомного узла, т.е. такого, который вызывает жалобы, является хирургия. Особенно женщинам, которые еще планируют беременность, специалисты рекомендуют основной метод лечения — малоинвазивная операция, т.е. лапароскопическое или гистероскопическое удаление узла. "Миома матки — одна из трех наиболее частых причин операций в нашей клинике. Во время ежедневных консультаций у одной из 10 женщин, обратившихся с жалобами, вероятно, причиной будет миома матки", — признает врач клиники "JV Klīnika" Юргис Витолс.

По его словам, лапароскопия в современной хирургии применяется широко и называется "замочным отверстием", доступ к брюшной полости происходит не через один большой разрез, а через 3-4 маленьких разреза, используя специальные инструменты, обеспечивающие как лучшую визуализацию, так и более точные возможности ручных манипуляций. Использование такого более бережного метода особенно важно для женщин в репродуктивном возрасте.

"Польза для пациентки не только косметическая, поскольку нет большого шрама, а несколько маленьких, которые со временем не будут заметны, но и меньше риск формирования сращения, что важно при планировании беременности, меньший риск потери крови, более легкий послеоперационный период, не сильно выраженные послеоперационные боли — в принципе после такой операции пациентка уже на следующий день может отправляться домой", — рассказал Витолс.

Накопленный за годы практики опыт и преимущества новейших технологий позволяют лапароскопически прооперировать даже те узлы, которые больше 10 см, однако каждый случай надо оценивать индивидуально. В свою очередь, гистероскопически успешно оперируются миомные узлы размером даже 4-5 см. "Более важным показателем, чем размер узла, является его месторасположение на стенке матки. Именно оно и будет определять характер жалоб, указывать, какой из методов лечения необходимо выбрать — лапароскопия или гистероскопия" подчеркивает врач.

Во время гистероскопической операции под общей анестезией в полость матки помещается гистероскоп — видеокамера с электроинструментом. В ходе операции врач производит все манипуляции под зрительным контролем, обеспечивая таким образом точное хирургическое решение проблемы. Это малоинвазивный метод, после которого можно отправляться домой в тот же день.

Беременность после такой операции специалисты рекомендуют планировать не раньше, чем через 3-6 месяцев, и (операция не является однозначной причиной для кесарева сечения) это вовсе не означает, что будет сделано кесарево сечение. "Если миома удалена грамотно и место, где ранее находился узел, правильно лапароскопически зашито, женщина может рожать сама", — отмечает Юргис Витолс .