Нас часто упрекают в том, как мы выглядим — из-за телосложения, стиля в одежде и любых особенностей внешности, которые окружающие могут посчитать недостатками. Все это — бодишейминг, явление, неотделимое от общества, в котором существуют стандарты красоты. Некоторые из нас не только сталкиваются с критикой, но и постоянно сравнивают себя с остальными, теряя уверенность в себе и срастаясь с чужим мнением.

Такое отношение к собственному телу и внешности окружающих воспринимается в наши дни как нечто нормальное. В журналах пишут о том, как эффективнее сбросить лишний вес и скрыть "проблемные" зоны, инфлюенсеры рекламируют магические биодобавки, которые якобы влияют на аппетит, а объектами насмешек в фильмах становятся полные и, конечно, неудачливые герои. Во всех этих случаях транслируется крайне узкое представление о прекрасном. Несмотря на это, все чаще звучат призывы принимать свое и чужое тело таким, какое оно есть. К примеру, в Латвии уже несколько лет существует организация Morethansize, деятельность которой направлена на борьбу с царящими в обществе стереотипами и идеалами.

Но это не означает, что люди перестали говорить об этом — вне зависимости от того, как меняется мир, критику по отношению к собственной и чужой внешности приходится слышать повсюду. Даже в тех случаях, когда совершенно этого не ожидаешь. Своими историями с порталом DELFI поделились Паула и Анете (имена изменены).

Паула рассказывает, что была полной еще с подросткового возраста, но с открытым осуждением из-за своего веса сталкивалась лишь несколько раз: "Один из них — когда я в Tinder отвергла одного сорокалетнего, который после моего отказа принялся сравнивать мою фигуру с различными домашними животными. Неприятно? Конечно. Но в таком случайном общении от людей нельзя и не стоит ожидать слишком многого". Паула рассказывает, что самым болезненным и неприятным случаем стало осуждение со стороны врачей. Впервые это произошло, когда женщина обратилась к травматологу-ортопеду, так как из-за лишнего веса при долгой ходьбе у нее стали болеть ноги. "Вместо предложения по решению проблемы я получила обвинения в том, что в случившемся нет ничего удивительного, ведь у меня такой вес, а также недоверие к тому, что я действительно проходила по десять тысяч шагов в день, и признание — поделать ничего нельзя, раз уж я себя так запустила", — вспоминает Паула. После тогда, как женщина вышла из кабинета врача, она расплакалась.