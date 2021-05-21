Можно ли пить алкоголь после вакцинации? И другие не такие уж безобидные вопросы

Журналистка Лора Дазиньер на страницах Slate.fr обобщила советы о максимальной эффективности вакцины и о том, как лучше всего контролировать возможные легкие побочные эффекты. Подробнее о них рассказывает портал InoPressa.ru.

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Чего следует избегать до вакцинации

Солнечных ожогов непосредственно перед вакцинацией или в дни после нее, поскольку такой тип ожога сильно мобилизует иммунную систему.

Всего, что (чрезмерно) стимулирует иммунную систему, например, плавания в холодной воде или упражнений с очень высокой интенсивностью, если они не являются для вас привычными.

Действий, которые ослабляют иммунную систему: работы по ночам, просмотра сериалов или вечеринок, вызывающих недосыпание, избыток алкоголя и так далее.

Приема лекарств, ослабляющих иммунитет. К ним относятся нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен (адвил, спифен, нурофен) или его родственник флурбипрофен (антадис, часто назначаемый при болезненных менструациях), а также кортизон. В то же время прием антигистаминных препаратов — не проблема: не нужно ходить с раздувшимся носом, отстраняя своего союзника по борьбе против пыльцы.

Что нужно учитывать в день вакцинации и после



Наденьте что-то, что позволит раскрыть дельтовидную мышцу или оставить ее открытой. Это сэкономит драгоценное время медицинских работников и других людей, желающих пройти вакцинацию.

Правильно выберите руку для инъекции: мы часто думаем о руке, которой мы не пишем, но лучше выбрать руку, на которой мы не спим.



Поскольку вакцина имитирует вирусную атаку, и организм в ответ активирует защитные силы, возможно испытать нечто похожее на гриппоподобное заболевание или тяжесть в голове. Это совсем не страшно, и вам ничего не стоит делать, кроме как хорошо увлажнить горло, отдохнуть и, возможно, принять парацетамол. Это причина, по которой некоторые люди предпочитают делать прививку накануне выходного дня.

Можно ли употреблять алкоголь? Это не очень хорошая идея, поскольку употребление алкоголя наносит вред иммунной системе. Конечно, одна кружка пива не разрушит год фармацевтических исследований, пять месяцев ожидания, но следует избегать чрезмерного употребления. "На самом деле, довольно немного известно о влиянии употребления алкоголя на иммунитет, но общеизвестно одно: чрезмерное употребление алкоголя ухудшает иммунный ответ и повышает восприимчивость к бактериальным и вирусным инфекциям. Оно мешает иммунным клеткам попадать в места заражения и выполнять свои функции, такие как уничтожение вирусов, бактерий и инфицированных клеток; и оно позволяет патогенам легче проникать в клетки. Еще один аргумент в пользу очень умеренного потребления: алкоголь и связанное с ним похмелье могут усилить побочные эффекты вакцины, такие как повышение температуры или плохое самочувствие", — анализирует Лора Дазиньер.

Зато нет никаких противопоказаний для того, чтобы хорошо поесть. После вакцинации были описаны легкие расстройства пищеварения, но нет данных, чтобы понять, является ли это простой корреляцией или действительно существует причинная связь с вакцинацией, пишет Slate.fr.

Умеренные занятия спортом или любая другая физическая активность не представляют риска, нужно просто учитывать возможную усталость, которая может снизить иммунный ответ. Однако, если вы спортивны, то нет причин прекращать свои обычные тренировки.

После завершения вашего графика вакцинации нужно отслеживать свои контакты с больным, и если вы встретили человека с положительным тестом на коронавирус, вам следует самоизолироваться. На основе имеющейся на сегодняшний день информации можно быть уверенным лишь в том, что вакцина предотвращает развитие тяжелой формы Covid, резюмирует Лора Дазиньер.