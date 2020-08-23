Можно ли заразиться коронавирусом через упаковки от еды?

Из Китая сообщают об обнаружении следов коронавируса на упаковках с замороженными креветками и куриными крылышками, прибывших из Южной Америки.

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Можно ли заразиться через пищевую тару? Теоретически — да.

Лабораторные исследования показывают, что коронавирус способен жить вне человеческого организма несколько часов, а то и суток — в том числе на упаковочных материалах, особенно картоне и пластиках. Кроме того, он более стабилен в условиях низких температур, при которых перевозятся многие продукты.

Однако некоторые специалисты сомневаются, что эти результаты можно воспроизвести вне лаборатории.

Профессор легочных болезней Лестерского университета в Британии Джулиан Тан говорит, что во внешнем мире условия меняются так часто и быстро, что вирус долго не выживет.

Профессор микробиологии Рутгерского университета в США Эмануэль Голдман также указывает, что при лабораторных исследованиях использовались образцы, содержавшие порядка 10 миллионов вирусов, тогда как, например, в капле жидкости, выделяемой при чихании и случайно попадающей на поверхность, их всего около 100.

"По моему мнению, шансы передачи [коронавируса] через неодушевленные поверхности очень малы. Это возможно, если больной человек чихнул или кашлянул на такую поверхность, а кто-то коснулся ее в течение часа или двух", — пишет профессор Голдман в статье, опубликованной в июле в журнале Lancet.

Как передается вирус?

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Опасения по поводу заражения работников, занятых упаковкой еды, основаны на предположении, что они прикасаются к зараженным поверхностям, после чего трогают собственные глаза, носы и рты.

Однако ученые не думают, что это является существенным каналом передачи Covid-19.

"Не исключено, что кто-то мог получить Covid-19 через прикосновение к зараженной поверхности или предмету, — говорится на сайте американского Центра контроля заболеваний. — Но не это основной способ распространения вируса".

Главным образом, он передается непосредственно от человека к человеку:

при контакте на расстоянии менее двух метров;

при кашле, чихании и разговоре, когда невидимые частицы слюны больного попадают в легкие здорового человека через нос и рот.

Доктор Тан полагает, что доказать инфицирование кого-либо именно через пищевую упаковку весьма сложно. Для этого потребовалось бы полностью исключить другие возможные пути заражения, в том числе через социальные контакты.

Как мне не заразиться?

"На данный момент подтвержденных случаев передачи Covid-19 через пищу или пищевую тару нет", — утверждает ВОЗ. Однако организация все же предлагает соблюдать ряд предосторожностей.

В рекомендациях ВОЗ говорится, что нет нужды дезинфицировать упакованные продукты, но, распаковав их, следует тщательно вымыть руки перед тем, как есть.

Покупая бакалею, желательно продезинфицировать руки санитайзером перед тем, как войти в магазин, и вымыть их, вернувшись домой. Разобрав и разложив покупки, вымойте руки еще раз.

Также предпочтительно заказывать бакалейные продукты с доставкой — конечно, если курьер надлежащим образом соблюдает личную и пищевую гигиену. После доставки также вымойте руки.

Некоторые эксперты советуют использовать пластиковые пакеты не больше одного раза.