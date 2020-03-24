"Мы теряем годы потенциально здоровой жизни": врачи напоминают о болезни страшнее коронавируса

В настоящий момент все внимание приковано к распространению коронавируса — каждый день мы получаем информацию о новых заболевших, число которых неумолимо растет. В то же время врачи напоминают о другом — "тихом", но более страшном убийце, который ежегодно уносит миллионы жизней.

Основной причиной смерти во всем мире остаются сердечно-сосудистые заболевания: по данным Всемирной организации здравоохранения в прошлом году от них умерло 17,5 миллиона человек, причем 80% преждевременных инфарктов и инсультов могло бы быть предотвращено.

В Латвии эта статистика не менее пугающая — этот диагноз является главной причиной смертности жителей нашей страны. Согласно информации Центра контроля и профилактики заболеваний в 2018 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 15 758 человек. Чаще всего смерть наступала из-за ишемической болезни сердца (6926 человек) и инфаркта (886 человек).

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"Мы теряем годы потенциально здоровой жизни", — подчеркивает врач Петерис Апинис. Он отмечает положительное влияние на здоровье сердца сбалансированной диеты и регулярных физических нагрузок. Также, по его мнению, важно контролировать вес, артериальное давление и частоту сердечных сокращений, и не курить.

В условиях чрезвычайного положения при ограничении движения важно правильно питаться, особенно больным с сердечными заболеваниями и с повышенным уровнем холестерина. "С одной стороны питаться надо так, чтобы была сила и энергия, с другой стороны — чтобы не было перебора", — говорит глава Общества врачей диетологов, врач Андис Бреманис.

Пища должна быть разнообразной. Но разнообразие — это не мясо в консервах и мясо в котлетах, а то, что, помимо белковых продуктов, в рацион должны входить и зерновые, как источник крахмала и углеводов, а также овощи и фрукты.

Диетологи все чаще напоминают о влиянии углеводов на метаболизм холестерина. Из этого следует, что необходимо избегать потребления сладостей, десертов, тортов, пирожков — легкоусваемых углеводов. Они могут быстро вызывать нарушения обмена веществ, поэтому необходимо чувство меры и рациональное питание

Поскольку люди, находящиеся в карантине, как правило, ведут малоподвижный образ жизни, поэтому следует избегать слишком обильной и жирной пищи. "Впрочем, гулять на свежем воздухе никто не запрещал — можно совершать прогулки в парках, у водоемов, главное, чтобы не было большого скопления людей. Движение однозначно пойдет всем на пользу. Нельзя же все время сидеть на диване и смотреть телевизор", — отмечает Андис Бреманис.

Чем опасен высокий уровень холестерина



Сегодня существует миф о том, что холестерин наносит вред организму, а содержание его в крови является одним из самых важных показателей состояния здоровья человека. Многие придерживаются строгих диет, исключая все продукты, содержащие холестерин. Однако без него невозможна нормальная работа организма. Проблема образуется, когда холестерина слишком много и вот в этом случае он становится виновником целого букета сердечно-сосудистыx заболеваний, которые могут привести к трагическим последствиям.

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Холестерин низкой плотности аккумулируясь на стенках сосудов, образует атеросклеротические бляшки. Они приводят к закупорке артерии, что может вызвать тяжелые последствия, вплоть до смерти. Но в большинстве случаев молодые люди узнают о том, что холестерин их враг, лишь попав в больницу. Именно поэтому каждому человеку важно знать свой уровень холестерина: Европейская ассоциация кардиологов рекомендует регулярные проверки холестерина всем достигшим 40 лет.

Другое опасное явление — тромб, ведь, вырастая внутри сосуда, он постепенно перекрывает поток крови, а значит, кислорода и других веществ к внутренним органам человека, в том числе и к мозгу.

Частой причиной возникновения тромбов в артериях является атеросклероз. К сожалению, большинство доступных препаратов понижают уровень холестерина, но не защищают от тромбоза и не уменьшают воспаление в кровеносных сосудах.

Важно следить за уровнем "плохого" холестерина в крови. Человек может не есть ничего жирного, но уровень холестерина низкой плотности высок. Дело в том, что жир в крови зависит не только от нашего рациона. Наиболее важным является эндогенный или печеночный холестерин. Это произведенный нашим организмом холестерин. С другой стороны, если в меню человека много легкоусвояемых углеводов или он потребляет много насыщенных жиров, "плохой" холестерин также может увеличиваться.

Если пациент здоров и у него нет диагноза, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями, норма для него составляет менее 3 миллимолей на литр. Пациенты, которые лечились от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, тяжелой почечной недостаточности или очень высокого кровяного давления, осложненного сахарного диабета, находятся в группе высокого риска. Это означает, что холестерин низкой плотности должен быть у них менее 1,8 миллимолей на литр.

Когда слишком поздно

В Латвии большинство не замеряют уровень холестерина, пока не возникнут проблемы со здоровьем. Известно, что около 90 процентов жителей среднего возраста, которые обращаются в поликлинику, уже имеют высокий уровень холестерина.

Подозрения о повышенном уровне холестерина могут возникнуть, если у кого-то из членов семьи был сердечный приступ или инсульт в молодом возрасте, например, мать с сердечно-сосудистым заболеванием моложе 65 лет и отец до 55 лет или же болели братья и сестры. В этом случае возможна врожденная дислипидемия, врожденное расстройство обмена холестерина.

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Часто случается и такое: человек, считающий себя вполне здоровым неожиданно попадает с инфарктом в больницу. Известно, что первым симптомом в 60% всех случаев постепенно развивающейся коронарной болезни сердца является инфаркт миокарда

Физическая активность — лучшее лекарство



Физическая активность — лучшие "витамины для сердца", они полезны везде и всегда. Правда, нет научных доказательств того, что физическая активность снижает уровень холестерина. Нагрузки не лечат дислипидемию как отдельное заболевание. Но когда человек сбрасывает вес, его индекс массы тела приближается к норме, в организме начинаются важные процессы — состав крови естественным образом изменяется.

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Согласно научным исследованиям, наиболее эффективным средством для контроля уровня холестерина являются лекарственные препараты. Они необходимы в том случае, когда их назначает врач. Но не всем нужны лекарства, чтобы снизить уровень "плохого" холестерина. Есть и другие варианты. Многие выбирают натуральные средства, избегая синтетических, химических препаратов.

Научные исследования показывают, что комбинация двух растительных веществ особенно полезна для защиты кровеносных сосудов. Для контроля холестерина используется ферментированный экстракт красного дрожжевого риса, активным веществом является монаколин К, а для кровеносных сосудов — фермент наттокиназа из специально ферментированной сои.

Вещество наттокиназу из соевых бобов выделил ученый из Японии Хироюки Суми. Он проводил научный эксперимент и случайно обнаружил, что если на сгусток крови попадает экстракт "Натто", то он через 18 часов полностью растворяется при температуре 37 градусов. Таким образом наттокиназа, всасываясь в кровь, повышает ее текучесть, противодействует тромбообразованию, замедляет формирование атеросклеротических бляшек.

В то же время комбинация наттокиназы, монаколина и растительных экстрактов эффективно снижает уровень холестерина, а также расстройства кровообращения и риск тромбоза и уменьшает воспалительные процессы в кровеносных сосудах. Жителям Латвии доступна подобная комбинацию в виде капсул.

Сегодня, когда коронавирус полностью меняет наш образ жизни, важно не забывать и о других опасностях, которые угрожают не тысячам, а миллионам жизней.