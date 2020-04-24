Мясо, рыба, овощи и витамины: что есть, чтобы победить коронавирус

Сбалансированное питание и биодобавки позволят иммунитету эффективнее бороться с коронавирусом, утверждают ученые. Для работы иммунной системы важны витамины и минералы, а их дефицит позволяет вирусам мутировать и становиться опаснее.

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Правильное питание и биодобавки способны улучшить работу иммунитета, утверждает международная группа исследователей под руководством специалистов Саутгемптонского университета. Нехватка необходимых веществ ослабляет его функции, позволяя вирусам, в том числе и SARS-COV-2, стать сильнее и опаснее, предупреждают они в работе, опубликованной на сервисе препринтов preprints.org.

Рацион, включающий овощи, фрукты, орехи, бобовые, мясо, рыбу и молочные продукты обеспечивает организм витаминами, минералами и другими веществами, важными для полноценной работы иммунной системы. Однако исследователи признают, что биодобавки — безопасный, эффективный и недорогой способ поддержать организм в тех случаях, когда питание неспособно покрыть все его нужды и обеспечить достаточное количество витаминов, минералов и жирных кислот омега-3.

Острые респираторные инфекции, в том числе и Covid-19 — одна из основных причин смертности во всем мире. Здоровая иммунная система позволяет организму бороться с инфекцией, и правильное питание способно ее поддержать. Однако этот момент часто упускается в общественных дискуссиях об иммунитете, отмечают исследователи.

Основной способ защиты от SARS-COV-2 и многих других вирусов — вакцинация. Однако для SARS-COV-2 вакцина еще не разработана, да и уровни защиты могут варьироваться. Поэтому ученые призывают чиновников включить рекомендации по питанию в стратегии по улучшению здоровья граждан.

"Сильный иммунитет не защитит кого-либо от заражения, лучшие меры защиты — социальное дистанцирование и мытье рук, — говорит иммунолог Филипп Калдер. — Однако иммунная система помогает организму справиться с вирусом, и мы хотим, чтобы она функционировала должным образом, когда сталкивается с инфекцией".

Исследователи приводят в пример несколько десятков работ, посвященных влиянию рациона на состояние иммунной системы. Они показывают, что дефицит витаминов и микроэлеметов приводит к ухудшению ее работы и снижению сопротивляемости инфекциям. Жирные кислоты омега-3 важны для борьбы с воспалительными реакциями.

Исследователи поясняют: витамины и минералы необходимы для синтеза и поддержания активности противомикробных белков, дифференцировки клеток, фагоцитарной активности. Также они важны для поддержки работоспособности лимфоцитов, производствва цитокинов и антител.

В частности, витамин С важен для поддержания барьерной функции эпителия, роста иммунных клеток, миграции лейкоцитов к местам инфекции, выработки антител.

Витамин D усиливает активность моноцитов, регулирует выработку цитокинов, поддерживает действие антигенов. Его метаболиты, предположительно, регулируют выработку антимикробных белков, которые уничтожают патогены и способствуют снижению уровня инфекции.

Дефицит витамина Е и селена в организме способен дать вирусу простор для мутаций и позволить ему стать сильнее. Ряд работ показывает, что плохое питание в популяциях приводит к появлению более патогенных штаммов вирусов, тем самым увеличивая нагрузку на систему здравоохранения.

Калдер советует есть больше овощей и фруктов — это источник витаминов и минералов, важных для поддержания иммунной системы.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Также важны продукты с высоким содержанием клетчатки — они способствуют росту в кишечнике полезных бактерий, которые также помогают иммунной системе. В рационе должна присутствовать жирная рыба — это источник жирных кислот омега-3, важных для регуляции иммунитета. И, наконец, мясо важно как источник железа и витамина В12. Тем, кто не ест мясо, следует употреблять пищевые добавки.

Потребление продуктов с пребиотиками способно помочь "заселить" кишечник полезными бактериями. Впрочем, Калдер предлагает просто есть больше растительной пищи — содержащаяся в ней клетчатка станет хорошей средой для роста полезных бактерий, которые уже есть в толстом кишечнике.

"Нынешняя ситуация с Covid-19 показывает, что мы не можем полагаться лишь на вакцинацию, чтобы ограничить воздействие респираторных инфекций, — говорит Калдер. — Улучшить питание — это простой шаг, который мы все можем сделать, чтобы помочь нашему организму справиться с инфекциями и ограничить появление новых, более вирулентных штаммов вирусов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем чиновникам включать рекомендации по питанию во все сообщения о борьбе с вирусными инфекциями".

Чаще всего в рационе наблюдается нехватка витаминов А, С, D и Е, магния и цинка. Пожилым людям не хватает витамина В6, женщинам — фолатов, железа и меди. Недостаток тех или иных витаминов и микроэлементов зависит от региона и социальной группы, но присутствует практически везде. Поэтому, в дополнение к правильному питанию, исследователи рекомендуют не пренебрегать пищевыми добавками.