На безопасной дистанции поздравления с Пасхой получили более 500 пациентов Детской больницы

30 марта в канун Пасхи, соблюдая строжайшие меры безопасности и принципы физического дистанцирования, в отделениях Детской клинической университетской больницы (BKUS) в Торнякалнсе и Гайльэзерсе побывал Пасхальный заяц со своими помощниками. Они доставили особые пасхальные поздравления и показали интересный музыкальный спектакль, порадовав на безопасном расстоянии более 500 маленьких пациентов.

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Ранним весенним утром Пасхальный заяц прибыл со своими помощниками на территорию больницы на особом праздничном автомобиле, выступил с музыкальными номерами и порадовал маленьких пациентов, которые наблюдали за пасхальной веселой суетой из окон своих палат и коридоров больницы. Специально подготовленные подарки, о которых позаботилась розничная сеть Maxima Latvija, были вручены детям с помощью персонала больниц.

"Семьи и дети, которые проводят праздники в больнице, особенно грустят и тоскуют по дому. Поэтому важно создать в больнице атмосферу праздника, чтобы порадовать и детей, и родителей. Мы в Детской больнице считаем, что особенно важно позаботиться не только о соответствующем лечении каждого маленького пациента, но и о его хорошем самочувствии во время пребывания в больнице. Потому что именно радость и хорошее самочувствие являются очень важной частью успешного процесса лечения, ведь они способствуют скорейшему выздоровлению. Поэтому мы рады тому, что вместе с нашим многолетним партнером Maxima Latvija мы нашли прекрасный способ, как с соблюдением всех мер безопасности создать атмосферу праздника и вызвать чувство дружеского плеча рядом даже во время пандемии", — рассказывает руководительница отдела коммуникации BKUS Даце Залдате-Розентале.

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"Пасха — это самый красивый весенний праздник, когда дети в радостью ждут первых теплых дней, появления Пасхального зайца, разных лакомств и игр. Мы вместе с героями сказок, устраивающими веселые музыкальные представления, хотим создать праздничное настроение и тем детям, которым приходится некоторое время проводить в больнице. Мы обязуемся и в дальнейшем исполнять детские мечты, вместе с BKUS заботясь о самочувствии и благополучии маленьких пациентов и членов их семей", — говорит директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija Янис Бесерис.

Передать пасхальные приветы и устроить музыкальный спектакль в BKUS помог коллектив творческого объединения Pasaku nams.