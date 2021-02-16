На лечение онкологических заболеваний среди детей пожертвовано 12 000 евро

Фонд Детской больницы получил пожертвование в размере 12 000 евро для детей с онкологическими заболеваниями — на покрытие неоплачиваемых государством расходов, в том числе на приобретение медикаментов, оплату транспорта и другие траты, связанные с лечением.

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Пожертвованные средства собраны в рамках благотворительной кампании, которую BENU Aptieka в сотрудничестве с Фондом Детской больницы организует уже четвертый год подряд. С начала кампании на лечение детской онкологии пожертвовано 69 000 евро, оказав помощь более чем 100 детям с онкологическими заболеваниями.

Как отмечает директор BENU Aptieka Latvija Анете Рожкална, цель кампании — не только организовать сбор пожертвований на лечение маленьких онкопациентов и самим включиться в сбор средств, но и актуализировать тему детской онкологии и проинформировать родителей о доступной информационной, эмоциональной и финансовой поддержке в случае заболевания ребенка. "Мы понимаем, что для маленьких онкопациентов и их родителей пандемия Covid-19 — это особенно сложное время, и надеемся, что пожертвованная сумма поможет семьям в их заботах", — рассказывает A. Рожкална.

"Хотя Covid-19 внес значительные изменения в повседневную жизнь и создал ряд новых проблем, мы рады, что наша дружба с BENU Aptieka — такая же прочная и сердечная, как и до кризиса. В 2020 году, благодаря этой благотворительной кампании, необходимую помощь получили 28 детей с онкологическими заболеваниями. Эта благотворительная кампания дает нам чувство уверенности, что в случае необходимости у маленьких пациентов будет возможность лечиться за пределами Латвии, приобретать медикаменты новейшего поколения, а также получать другие, не оплачиваемые государством, но столь важные для здоровья услуги! Учитывая, что лечение онкозаболеваний у детей — очень сложный и длительный процесс, важно, что такое долгосрочное сотрудничество позволяет детям получать помощь именно тогда, когда это необходимо", — поблагодарила руководитель фонда Лиене Дамбиня.

Благотворительную акцию BENU Aptieka организует уже четвертый год подряд, чтобы в сотрудничестве с Фондом Детской больницы собирать пожертвования для детей с онкологическими заболеваниями, которым не хватает средств на покрытие расходов, не оплачиваемых государством. Во время кампании у каждого обладателя карты лояльности BENU Aptieka есть возможность пожертвовать фонду средства, накопленные на карте лояльности за покупки, которые были сделаны в аптеках BENU. Для пожертвований можно также использовать мобильное приложение аптеки, где в разделе накопленных пунктов можно выбрать и пожертвовать определенную сумму.