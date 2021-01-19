На животе, спине или боку? Что о вашем здоровье может рассказать любимая поза для сна

Спать на спине, животе, боку или спать в позе эмбриона — у каждого есть свое предпочтительное положение для сна. Подробнее о том, о о проблемах со здоровьем это может свидетельствовать, рассказывает портал МедикФорум.

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Индустрия кроватей уже давно откликнулась и предлагает правильную поддержку в ночное время с помощью специальных подушек для сна на боку и подушек для сна на животе и спине. Боковое положение является наиболее популярным положением для сна, за ним следуют положение лежа на спине и положение лежа на животе.

Обычно мы выбираем наиболее часто используемое положение для сна неосознанно, но не случайно. Поза для сна многое говорит о состоянии здоровья и может на него влиять.

Правый или левый бок?

У тех, кто спит на правом боку, часто возникают проблемы с желудком. Это связано с тем, что желудочная кислота может особенно легко возвращаться в пищевод. Кроме того, это положение для сна усложняет работу поджелудочной железы, потому что живот давит на нее.

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Вот почему люди, которые предпочитают спать на левом боку, часто имеют здоровое и упорядоченное пищеварение — и часто меньше проблем с сердцем. Потому что наша главная артерия изогнута влево, и в этом положении для сна кровь может легче перекачиваться вверх.

Сон в позе эмбриона

Положение эмбриона с согнутыми руками и ногами, которое на первый взгляд кажется таким расслабленным, часто ассоциируется с болью в шее и спине. Кроме того, склонность к перекатыванию затрудняет глубокое дыхание из-за давления на органы.

Лежа на спине

Положение лежа на спине связано с высоким риском для здоровья, потому что часто вызывает храп. Когда вы спите, мышцы горла расслабляются.



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Если спящий лежит на спине, язык может немного отступить в глотку и дыхательные пути сузятся. Дыхание явно проходит через это узкое место. Слышен храп.

У тех, кто спит на спине и любит поддерживать голову и шею высокими подушками, часто возникают проблемы с сердцем и легкими. Это положение для сна облегчает работу сердца и легких.

На животе

Сон на животе снимает нагрузку с межпозвоночных дисков и поддерживает естественное искривление позвоночника. Поэтому любой, у кого есть проблемы с поясничными позвонками, с радостью выберет это положение для сна.

Однако, как показывают исследования, это также может указывать на проблему с алкоголем. Согласно этому, люди, которые пьют много алкоголя, часто спят, уткнувшись лицом в подушку.

Это положение для сна также таит в себе небольшой, хотя и косметический, риск: морщины могут образоваться на лице за ночь.

Главное — гибкость

Вы меняете позу несколько раз за ночь, поэтому вы становитесь так называемые "гибкие спящие" — это обеспечит самый здоровый сон.