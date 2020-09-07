Начат сбор пожертвований для детей с двигательными нарушениями

С целью оказать помощь детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата реабилитационный центр Poga при поддержке предприятия Maxima Latvija начал вселатвийскую благотворительную акцию по сбору средств на реализацию программы ранней реабилитации детей Podziņa, которая поможет малышам с рождения до 5 лет полноценно развиваться в соответствии с возрастом и способностями. Пожертвованные средства обеспечат курс бесплатной реабилитации 50 детям со всей Латвии.

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Podziņa — это специально разработанная реабилитационная программа для малышей с двигательными нарушениями с момента рождения до 5 лет. Программу разработала Эгия Бидиня, руководитель физиотерапии центра Poga. С учетом того, что каждый ребенок особенный и у каждого свой суточный ритм, реабилитационная программа выстраивается индивидуально. Реабилитационная команда состоит из нескольких специалистов: детского невролога, физиотерапевта, реабилитолога и эрготерапевта. В случае необходимости рекомендуется визит к другим специалистам, таким как микрологопед, диетолог, ортопед и др. Специалисты реабилитационного центра работают в одной команде.

"Каждый ребенок приходит в этот мир как личность, индивидуальность, достойная уважения, со своим восприятием мира и ощущениями. Рождаясь, ребенок из безопасной и привычной среды попадает в другую, где все ощущения новые и неизведанные. Малышу нужно учиться преодолевать силу гравитации, изучать новые звуки, запахи, познавать окружающую среду", — рассказывает учредитель реабилитационного центра Рута Диманта.

"По причине перенесенных во время беременности болезней, родовых травм или различных заболеваний некоторые малыши не развиваются в соответствии со своим возрастом. Родителям тяжело видеть, что ребенок не переворачивается, не садится или не начинает ходить. Медики признают, что в таких случаях важно оказать помощь как можно раньше. Ранняя реабилитация детей младше 5 лет может внести очень большой вклад в их развитие", — продолжает Р. Диманта.

"У каждого из нас есть возможность сделать доброе дело и, совершая повседневные покупки в магазинах Maxima Latvija, улучшить жизнь 50 малышей и их семей со всей Латвии. Рад, что мы можем уже шестой год подряд поддерживать реабилитационный центр Poga, совместно повышая качество детской реабилитации в Латвии", — рассказывает директор Департамента корпоративных отношений Maxima Latvija Янис Бесериc.

О программе реабилитации Podziņa

Отличие реабилитационной программы Podziņa состоит в том, что на первой встрече все специалисты вместе осматривают и обследуют ребенка, чтобы иметь общее видение ситуации и поставить общие цели работы на благо его здоровья. Каждый терапевт использует в своей работе методы, наиболее эффективно помогающие достичь целей терапии. Помимо известных методов физиотерапии, на занятиях применяются техники прикладной кинезиологии и краниосакральной терапии.

Продолжительность реабилитационной программы определяют специалисты, стараясь, чтобы нагрузка соответствовала способностям ребенка и он чувствовал себя комфортно и не перенапрягался. Ход программы обсуждается во время регулярных встреч специалистов, что позволяет работать на благо общих целей, обсуждать достигнутые результаты и выдвигать новые цели, помогая маленькому человеку лучше понимать свое тело и окружающий мир.

Сделать пожертвование для детей с двигательными нарушениями можно на домашней странице Ziedot.lv, позвонив по благотворительному телефону 90067007 или опустив деньги в ящички для пожертвований, установленные возле касс во всех магазинах Maxima Latvija. Помимо этого, участие в благотворительной акции обеспечивает приобретение продукции предприятий Sanitex, Felici, Baltā bura, Fudeks, Puratos Latvia, Siguldas maiznieks, TZMO Latvija, Futurus Food, UAB Biovela — Utenos Mesa, Gaļas nams Ādaži, Orkla Confectionary and Snacks Latvia, Simpleks, Fazer Latvija, Nākotne, Ķekava, HK Scan Latvia, Latvijas Maiznieks, Vilniaus pergale, Eugesta un Partneri.