Назван идеальный продукт для защиты от диабета и рака

Исследования ученых показали, что одним из лучших продуктов, способствующих защите организма от появления диабета и рака, являются фисташки, пишет МедикФорум.

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Многие медики называют фисташки идеальным продуктом, поскольку их потребление обеспечивает профилактику угрожающих жизни заболеваний, — например, сахарного диабета, рака. Этот вид орехов отличается высоким уровнем содержания витамина К, который, согласно еще ранее выдвинутому предположению, может позитивно влиять на состояние диабетиков. Ученые проверили, насколько существенным является влияние данного продукта на организм людей, больных диабетом, об этом сообщает издание Food News.

В рамках эксперимента испытуемые съедали две унции (57 граммов) фисташек ежедневно на протяжении четырех месяцев. Участники контрольной группы не употребляли их.

Результаты испытаний подтвердили свойство продукта препятствовать развитию диабета. Люди, употреблявшие фисташки, показали более низкий уровень глюкозы натощак. Вдобавок улучшились их показатели в плане инсулинорезистентности.

"Потребление фисташек повышает в организме уровень GLP-1 — гормона, помогающего контролировать высвобождение инсулина, что стабилизирует уровень сахара в крови", — объяснили ученые способность фисташек улучшать защиту от развития диабета.

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Что касается противораковых свойств ореха, их обеспечивает большое количество селена и цинка в его составе, констатируют научные специалисты. Также было обнаружено, что экстракты из скорлупы фисташек могут защищать клетки организма от повреждений из-за перекисного окисления и вызывать процесс апоптоза (самоуничтожения) в опухолевых клетках.

"Развитие раковых опухолей часто ассоциируется с пролиферацией аберрантных клеток, либо со снижением скорости апоптоза, означающего, что гибнут только очень немногие злокачественные клетки. Данные in vitro показывают, что экстракт скорлупы фисташек может исправить это нарушение", — рассказали исследователи.