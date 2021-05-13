Названа наиболее "сильная" группа крови

Обладатели "сильной" группы крови наиболее устойчивы к болезням сосудистой системы, включая патологии сердца и мозга, пишет портал МедикФорум.

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По данным ряда СМИ, ученые считают наиболее "сильной" группой крови первую. Проблемы кровеносных сосудов, сердца, головного мозга, как правило, обходят стороной ее обладателей. Специалисты назвали отличительные черты людей с наиболее "сильная" группа крови. Они заявили, что "чаще всего это выносливые и активные люди, редко страдающие от деменции в старости и развития онкологических заболеваний".

Исследователи констатируют, что первую группу крови отличают пониженные показатели свертываемости — это в свою очередь, снижает нагрузку, испытываемую сердцем и сосудами мозга. Таким образом, люди с этой группой крови наиболее устойчивы к развитию инсультов, инфарктов по сравнению с людьми, имеющими другие группы.

Вдобавок наиболее "сильная" группа крови, которую назвали специалисты, ассоциируется с меньше подверженностью психическим расстройствам.

Ранее научный журнал eLife опубликовал выводы ученых из Швеции, обнаруживших связь между группами крови и подверженностью их обладателей опасным заболеваниям. Заключение о том, что такая связь действительно имеется, было сделано исследователями в ходе анализа медицинских карт 5 млн. человек.

Вот что, в частности, было установлено специалистами.

Первая группа. Люди с данной группой крови подвержены нарушениям свертываемости крови. Кроме того, исследователи констатируют, что "женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором во время беременности чаще страдают гипертонией".

Вторая группа. Ее обладатели склонны к образованию тромбов, которые ассоциируются с повышенным риском сердечных приступов и инсультов.

Третья группа. В отношении людей с данной группой крови было установлено, что они реже остальных страдают заболеванием, развивающимся из-за камней в почках.

Издание сообщает, что изучение связи групп крови и подверженности людей заболеваниям будет продолжено. Как пишет eLife, на сегодня ученым "удалось обнаружить 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определенной группой".

В свою очередь по данным "Известий", в США проведено исследование, авторы которого пришли к заключению, что группа крови человека может быть определенным образом связана с его склонностью к алкоголизму. Согласно их данным, "большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют вторую группу крови".

В поисках причин, объясняющих эту связь, исследователи выдвинули версию о том, что потребность в алкоголе может обуславливаться особенностями работы надпочечников. Их влияние способствует недостатку глюкозы в крови. В этом случае "организм, ощущающий дефицит сахара, на подсознательном уровне пытается его компенсировать, вызывая тягу к спиртному". Также ученые обнаружили, что лучше всего защищены от развития алкоголизма люди, являющиеся обладателями первой группы крови.