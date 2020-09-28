Названо лучшее время сна для всех возрастов
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Ученые отмечают, что возраст играет большую роль в определении необходимого человеку количества сна, поскольку в каждом возрасте у людей возникает разная в нем потребность. Подробнее рассказывает портал MedikForum.ru.

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Новорожденные и маленькие дети

Новорожденным и малышам действительно нужно много сна — в среднем 15 ежедневно, что необходимо для правильного развития и оптимального роста младенцев. Недостаток сна может привести к поведенческим проблемам, развитию СДВГ.

Взрослые люди от 26 до 64 лет

Даже если мы сильно устаем и, кажется, готовы спать сутки напролет, в этом возрасте достаточно 7-9 часов сна за ночь. Его не должно быть меньше, хроническое недосыпание провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышение кровяного давления, ожирение. Также специалисты советуют не злоупотреблять сном и не иметь привычки отсыпаться в выходные дни.

Сениоры

Чем старше человек становится, тем меньше сна нужно его организму. Людям 65 лет и старше достаточно спать по 7-8 часов в сутки. Если количество сна регулярно превышает этот показатель, повышается риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, предупреждают врачи.

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