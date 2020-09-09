Не чесать, а гладить: ученые рассказали, как унять зуд

ЗЗудящие места надо не чесать, а растирать, советуют специалисты Университета Майами. Это способствует запуску нервных реакций, подавляющих зуд. Более подробно об этом со ссылкой на журнал Journal of Neuroscience пишет "Газета.ru".

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Ранее ученые уже обращали внимание, что трение или поглаживание кожи способно остановить зуд, активировав определенные механорецепторы — окончания нервных волокон, реагирующие на механическое давление или иные механические воздействия. Однако что стоит за этим процессом, оставалось неизвестно.

Чтобы разобраться, исследователи наносили на кожу мышей раздражающие вещества, которые вызывали зуд, а затем поглаживали пораженные места. В это же время ученые регистрировали реакцию нейронов спинного мозга. Оказалось, это действие запускает работу нейронов дорсальных рогов, связанных с чувствительностью. Когда исследователи переставали гладить мышей, активность нейронов снижалась.

Эти нейроны реагируют как на зуд, так и на поглаживание, поясняют исследователи. Повышение их активности было связано с прикосновением, снижение же — с уменьшением зуда. Того же эффекта удалось достичь, стимулируя чувствительные к прикосновениям нервные окончания напрямую с помощью оптогенетики. При этом ингибирование нейронов, связанных с зудом, не уменьшало ответную реакцию нейронов дорсальных рогов. "В целом, данные показывают, что оптогенетическая стимуляция сенсорных нейронов способна подавлять поведение, связанное с зудом, не влияя на поведение, связанное с болью", — заключают ученые.

Поглаживание приводит к каскаду реакций, в итоге которых активируются "противозудные" вставочные (связанные только с другими нейронами) нейроны спинного мозга, поясняют авторы работы. Это приводит к облегчению зуда, и мыши перестают чесаться. "Известно, что при трении или поглаживании кожи зуд проходит, — пишут исследователи. — Трение или поглаживание кожи обычно используется для облегчения зуда в чувствительных областях, таких как глаза или нос, а также часто используется людьми с хроническим зудом. Мы исследовали механизмы вызванного прикосновениями снижения зуда у мышей. Поглаживание кожи уменьшило активность чесания чувствительных нейронов спинного мозга".

Ранее сотрудники Медицинского центра при Университете Дьюка в США описали молекулярный процесс появления местного зуда, который может наступить после укусов насекомых или попадания на кожу косметики и бытовой химии.

В 2013 году эта же исследовательская группа обнаружила главного виновника болевых ощущений после УФ-излучения — ионный канал TRPV4. Приступая к новому исследованию, ученые задались вопросом, участвует ли TRPV4 в появлении зуда. В ходе экспериментов ученые вывели мышей с сокращенным количеством TRPV4 в клетках кожи, а затем подвергли животных воздействию химических веществ, вызывающих зуд. Было замечено, что даже при прямом попадании химии на кожу мыши стали меньше чесаться.

Исследователи пришли к выводу, что именно TRPV4 в верхнем слое кожи пропускает сквозь клеточные мембраны ионы раздражающих клетки веществ, и, соответственно, лекарственные препараты следует направить против данного ионного канала. На следующем этапе исследований дерматологи обнаружили, что помимо TRPV4 в возникновении зуда задействован фермент pERC (protein extracellular-signal-regulated kinase). Первые тестовые препараты, блокирующие работуTRPV4 и pERC, полностью избавили мышей от зуда. Однако перед тем, как использовать TRPV4- и pERC-блокаторы для лечения людей, средства должны еще раз пройти клинические испытания, так как выведение из строя указанных ферментов, существующих не только в клетках кожи, может дать побочные эффекты.

Дальнейшие исследования будут направлены на выявление причин разной продолжительности зуда. Различная восприимчивость людей к зуду также ставит исследователей перед вопросом, насколько в этом задействован TRPV4.