Не есть мясо и отказаться от полетов. Поможет ли это защитить климат?

Как каждый из нас может остановить глобальное потепление? Помогут ли такие конкретные шаги, как отказ от мяса, полетов, езды на авто, в защите климата? DW анализировала факты.

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Согласно европейской базе данных EDGAR (Emissions Database on Global Atmospheric Research), США и Китай являются странами с самым большим объемом выбросов CO2 в атмосферу. Учитывая это обстоятельство, многие люди не только в Германии спрашивают себя, стоит ли делать что-то лично со своей стороны, чтобы сократить эмиссию парниковых газов.

Ученый из Потсдама, занимающийся исследованием вопросов изменения климата, Штефан Рамсторф, член научного совета платформы klimafakten.de считает такой аргумент нелогичным. "Конечно, можно поделить мир на 50 групп, каждая из которых отвечает за 2 процента выбросов двуокиси углерода, — следует ли из этого, что никто ничего не должен делать?", — спрашивает он в блоге научного портала Spektrum.

Какой экологический след оставляет каждый из нас?

Если речь идет о личном вкладе в защиту климата, то разумно сравнить, сколько выбросов CO2 приходится на долю каждого человека. В этом списке в 2019 году США занимали лидирующую позицию. Там на каждого жителя приходилось 15,52 тонны выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Показатель Китая составлял 8,12 тонны. А Германии — 8,5 тонны. Средний показатель в мире — менее 5 тонн на человека.

Такая же тенденция просматривается и в том, что касается так называемого "экологического следа" — ecological footprint. Этот показатель используют как меру воздействия человека на среду обитания, которая позволяет рассчитать размеры территории, необходимой для производства потребляемых им экологических ресурсов и поглощения отходов.

Среди критериев, которые лежат в основе этого показателя: страна происхождения и вид продуктов питания, условия их производства, логистика и мобильность. В США "экологический след" в среднем составляет 8 глобальных гектаров на человека, в Германии — 4,7 га, в Китае — 3,7 га. (Глобальный гектар — это единица измерения экологического следа. — Ред.)

Сравнения между Германией, КНР и США показывают, что низкий индивидуальный показатель не является аргументом для того, чтобы переложить на других ответственность за защиту климата. Ведь 11,5 млрд тонн парниковых газов, которые вырабатывает КНР, в пересчете на численность населения, как может показаться, играют не столь существенную роль. Но в абсолютных цифрах Китай, согласно данным EDGAR, производит самый большой объем выбросов CO2 во всем мире — в два раза больше, чем США (5,1 млрд тонн).

Однако ответственность лежит не только на этих странах. "Если КНР и США сейчас же вовсе прекратят производить диоксид углерода, его выбросы в остальном мире все еще останутся такими высокими, что в сумме превысят показатель, при котором до 2050 года повышение температуры на земле сохранится в пределах 1,5 градусов", говорится на портале Klimafakten.de.

Поскольку более половины глобальных ежегодных выбросов CO2 в атмосферу приходится на другие страны мира, то присоединиться к борьбе с глобальным изменением климата должны все.

Нужно ли отказаться от мяса и перестать летать на самолетах?

Команда ученых Технического университета Бранденбурга подсчитала, что каждое здание может экономить 6 процентов энергии, необходимой для отопления, если зимой температура обогрева будет понижена всего на один градус.

Также и в случае с электроэнергией. Если каждое домашнее хозяйство будет рационально использовать ресурсы и сознательно уменьшит потребление электричества, то по подсчетам министерства, в целом в стране количество выбросов CO2 сократится на 15 млн тонн в год, что сэкономит 10 млрд евро.

Каждый из нас может внести свой вклад в дело борьбы с глобальным изменением климата тем, что будет меньше летать на самолете на короткие расстояния. Так ли это? Cогласно подсчетам ученых из Технического университета Бранденбурга, один перелет из Франкфурта на Тенерифу и обратно также вредит климату, как использование автомобиля в течение целого года. Решающую роль играет и питание. Если бы каждый житель Германии сократил ежегодное потребление мяса с 88 кг до 46 кг, выбросы CO2 уменьшились бы с 15 млн тонн до 8 млн тонн. Эти расчеты следуют из "Мясного атласа 2021", который ежегодно публикует Немецкое общество питания.

Поможет ли отказ от мяса и езда на велосипеде защите климата или это краткосрочные малоэффективные меры? Да, поможет, поскольку вклад каждого отдельного человека важен и его значение не нужно преуменьшать, полагают ученые.

Личные меры борьбы с глобальным потеплением имеют политическое значение, и это может привести к реальным изменениям. "Если люди осознанно перестанут покупать какие-то продукты, их перестанут производить", — объясняет Робби Эндрю, ученый из Института по изучению климата CICERO в Норвегии. Самым эффективным способом было бы донести до тех, кто принимает политические решения и несет за них ответственность, что эта тема важна людям. Большую роль в этом играет общественное движение Fridays for Future.

Для основателя и президента сети Global Footprint Network Матиса Вакернагеля защита климата — это защита самого себя. "Поэтому ждать чего-то от США и Китая, ни к чему не приведет и не поможет. Будет лучше подумать о том, что можем сделать мы сами, чтобы повысить свои шансы на благополучное будущее", — говорит он.