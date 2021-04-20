Не кидайте лекарства в мусорное ведро или унитаз! Как их правильно утилизировать

С каждым годом растет количество сданных непригодных для использования лекарств, тем не менее в окружающую среду по-прежнему попадают различные вещества, причиняющие вред окружающей среде и, вызывая в долгосрочной перспективе "эффект домино", негативно воздействующие на здоровье животных и людей.

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Какие лекарства утилизируются неправильно чаще всего? И что может сделать человек, чтобы намеренно причинить вред окружающей среде? Ведущий научный сотрудник научного института BIOR Ивета Пугаева и сертифицированный фармацевт сети Apotheka Аманда Озолиня объясняют, почему важно сдавать лекарства для безопасной утилизации, а не выбрасывать их в мусорное ведро или смывать в унитаз.

Активные лекарственные вещества являются неотъемлемой составной частью ухода за здоровьем, позволяющей улучшить многие аспекты качества жизни. Однако неправильная утилизация лекарств может причинить вред и человеку, и природе.

Активные лекарственные вещества, предназначенные для лечения людей, попадают в сточные воды, в основном, двумя способами:

выводятся из организма человека с мочой или экскрементами после приема лекарств в неизмененном или измененном виде — когда в организме человека активные вещества лекарственного средства расщепляются или преобразуются в другие вещества;

при умышленном загрязнении природы или неправильной утилизации лекарственных средств, то выбрасывая их в унитаз или мусорное ведро.

"Вопрос о чистой среде с каждым годом становится все более актуальным, и можно заметить, что люди начинают более сознательно и целенаправленно сортировать отходы, кроме того, также уделяют внимание правильному хранению и утилизации лекарств", — говорит А. Озолиня. "Выбрасывать лекарство в унитаз или мусорное ведро может показаться как с глаз долой — из сердца вон, но на самом деле таким образом мы рискуем получить эффект бумеранга, потому что умышленное загрязнение природы рано или поздно оставит след на самом человеке. По мере приближения к Большой толоке предлагаю навести порядок в домашней аптечке, проверить ее содержимое и сдать поврежденные или с истекшим сроком годности лекарства в ближайшую аптеку на утилизацию. Таким образом можно, во-первых, защитить свое здоровье и здоровье своей семьи, а во-вторых, уменьшить общее загрязнение окружающей среды."

В первом квартале этого года люди сдали в аптеки Apotheka более тонны непригодных лекарств, в свою очередь, в 2020 году всего было сдано 4,7 тонны лекарств, что почти на 1/4 больше, чем в 2019 году, когда было собрано 3,6 тонны лекарств.

В большинстве случаев присутствие активных лекарственных веществ в образцах окружающей среды невелико или почти ничтожно, однако количество некоторых лекарств в сточных водах может достигать значительных уровней концентрации. Анализ сточных вод города Риги показывает, что чаще всего и в наиболее высоких концентрациях в сточных водах встречаются такие вещества, как обезболивающее средство парацетамол (ацетаминофен), противовоспалительное средства ибупрофен, противодиабетический препарат метформин, противоэпилептические препараты габапентин и леветирацетам, лекарство, применяемое для снижения уровня холестерина росувастатин, а также антигипертензивное средство валсартан, используемое при повышенном кровяном давлении.

Из антибиотиков наиболее распространенными активными веществами являются ципрофлоксацин, азитромицин, кларитромицин и сульфаметоксазол. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Европы.

Неправильная утилизация лекарств опасна, но, к сожалению, люди до сих пор не осознают это и не воспринимают утилизацию лекарств как ежедневное, само собой разумеющееся, скорее даже автоматическое действие — такое же как и то, что мусорное ведро нужно выносить, когда оно полное, также и непригодные лекарство, когда они накопились, необходимо сдать для безопасного уничтожения.

Научные исследования подтвердили, что наличие определенных антидепрессантов в воде может повлиять на поведение рыб в присутствии хищников, реакция рыб на угрозы замедляется, и, поэтому они становятся жертвами. Исследования также показали, что синтетические гормоны постепенно снижают репродукцию у определенного вида рыб. "Поэтому, когда обнаружено, что лекарство стало непригодным, его следует сразу же положить отдельно от других лекарств, и когда в следующий раз пойдете в аптеку, его следует взять с собой и сдать для безопасной утилизации", — говорит И. Пугаева.

Уже несколько лет во всех аптеках "Apotheka" можно бесплатно сдать непригодные лекарства. Для уничтожения можно сдать любые лекарства — таблетки, ампулы, сиропы и различные другие жидкости, кремы и т. д. Перед сдачей лекарств их нужно вынуть из внешней упаковки — картонный упаковки, но нельзя вынимать из лекарственной упаковки или блистера. Все лекарства следует положить в пакет и положить в коробку, специально предназначенную для непригодных для использования лекарств или отдать работнику аптеки.