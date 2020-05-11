Не надо терпеть боль! Факторы риска и типичные признаки инсульта

Вирус Covid-19 продолжает преподносить коварные сюрпризы: CNN сообщает, что специалисты в США в ряде случаев нашли связь вируса с инсультами. Однако и без негативного влияния COVID19, инсульты остаются одной из главной угроз для жизни и здоровья жителей Латвии.

Сегодня инсульт, или острое нарушение мозгового кровообращения, остается второй по значимости причиной смертности в мире. Ежегодно в мире регистрируется до 30 миллионов инсультов. По количеству инсультов в странах ЕС Латвия и в 2018 году остается в лидерах — 197 человек на 100 тыс. жителей. К примеру, во Франции этот показатель — 36, а в соседней Литве — 154.

Впрочем, 2018 год показал, что летальность после инсульта непрерывно падает (с 2010 по 2018 гг. случаи заболеваний снизились на 8%, смертность — на 23% ). Это стало возможным благодаря профилактическим мероприятиям и росту медицинской помощи. Но расслабляться еще рано. И так к непростой ситуации свои негативные последствия — как косвенные, так и прямые — добавила пандемия.

На прошлой неделе CNN сообщила, что коронавирусная инфекция вызывает увеличенное свертывание крови в крупных артериях, что приводит к инсульту, в том числе и у молодых людей. Об этом заявил нейрохирург из Нью-Йорка Томас Оксли. По словам Оксли, за последние две недели в клинике, где он работает, семикратно увеличилось число случаев внезапного инсульта у молодых пациентов. Он рекомендует людям наблюдать за симптомами коронавирусной инфекции и звонить в скорую помощь в случае, если есть какие-либо признаки инсульта.

В свою очередь косвенно повышают риск инсульта и те обстоятельства, которые вызваны вынужденной самоизоляцией:

постоянное эмоциональное перенапряжение;

переутомление нервной системы;

ограничение физических нагрузок;

повышенный уровень холестерина;

неправильное питание;

курение и злоупотребление алкоголем.

Причинами инсульта чаще всего могут быть два заболевания — гипертония и атеросклероз. Опасность гипертонии в том, что, она может долгое время протекать бессимптомно. Человек не подозревает наличие этого заболевания у себя. А в это время нагрузка на кровеносные сосуды, в том числе и мозговые — повышенная. Закончиться это может разрывом потерявших эластичность и прочность, сосудов и кровоизлиянием в ткани мозга.

В свою очередь атеросклероз — патология артериальных сосудов, при которой происходит их сужение или закупорка холестериновыми бляшками. В результате значительно ухудшается снабжение кровью головного мозга, или полное его прекращение на отдельных участках.

"Есть несколько типичных признаков, по которым мы можем понять, что у человека, возможно, уже произошел инсульт, — рассказывает врач-кардиолог больницы Гайльэзерс Артем Калинин. — Если у инфаркта есть хоть какие-то предвестники, то изменения, возникающие в случае инсульта, свидетельствуют о том, что процесс уже произошел. Да, перед инсультом может быть сильная головная боль, ощущение головокружения и неустойчивость походки, ощущение слабости и быстрого утомления. Но эти факторы не специфичны именно для инсульта, они могут проявляться и при других заболеваниях. Но, если процесс инсульта уже пошел, то, конечно, надо, в первую очередь, смотреть, как человек говорит. Нарушение речи — главный признак. Дальше — слабость конечностей, невозможность сильно сжать руку. Безусловно, надо смотреть на нарушение зрения — может быть двоение в глазах или ощущение какой-то пелены перед глазами. И, конечно, надо знать про такой признак инсульта, как несимметричность лица".

Специалисты предупреждают, что сейчас многие жители Латвии ошибочно думают, будто стационары исключительно заняты больными с признаками Covid-19, терпят боль, стараются не обращать внимания на тревожные признаки и вызывают скорую помощь слишком поздно. Из-за этой неверной оценки своего состояния в клиники Латвии уже стали поступать больные в тяжелом положении, а ведь главное при инсульте — скорость оказания профессиональной медицинской помощи.

"Информационная повестка сегодняшнего дня, без сомнений, почти полностью связана с коронавирусом, — говорит представитель в Латвии фармацевтической компании Valentis Том Каулакалнс. — Но статистика уверенно говорит нам, что наиболее смертельные заболевания, а инсульт занимает одно из первых мест по своей коварности, никуда не уходят. Люди думают, что при пандемии Covid-19 другие, более тяжелые заболевания, могут подождать. Это не так. Помощь оказывается и мы должны об этом напоминать. Но и жители Латвии должны помнить о тех факторах риска, которые могут повлечь за собой столь тяжелое заболевание как инсульт".

Бросайте курить

Курение — одна из главных причин развития инсульта. Как показывают исследования, эта пагубная привычка в два раза увеличивает вероятность ишемического инсульта и в четыре раза — кровоизлияния в мозг!

Следите за уровнем кровяного давления

Повышенное давление — это первый "звоночек" о возможном инсульте, поэтому так важно за ним следить и, при необходимости, незамедлительно принимать меры по его стабилизации.

Принимайте меры по предотвращению диабета

Люди, больные диабетом, больше подвержены возникновению инсульта. Чтобы предотвратить заболевание диабетом, старайтесь правильно питаться, уделяя внимание уровню сахара в крови, а также следите за весом, выполняя физические упражнения.

Избегайте продуктов с высоким содержанием холестерина

Составляя свой рацион, в первую очередь включайте в него продукты, богатые клетчаткой и содержащие наименьшее количество насыщенных жиров. На первое место здесь можно поставить яблоки, груши, овсянку, отруби, фасоль. Благоприятно влияют на уровень холестерина в крови оливковое масло, рыба и орехи.

Забудьте об алкоголе

Употребление алкогольных напитков негативно влияет на уровень кровяного давления, что в свою очередь подводит вас ближе к диабету и инсульту.

Следите за сердечным ритмом

Человек, страдающий мерцательной аритмией, имеет гораздо больше шансов получить инсульт. При этом симптомы инсульта могут не давать о себе знать вплоть до последнего момента, что является еще более опасным.