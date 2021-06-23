За последний год жители Латвии о здоровом образе жизни особо не заботились — много ели, последствия чего сейчас видят диетологи, и много выпивали, с последствиями чего работали токсикологи. В преддверии Лиго DELFI поговорил с врачами-диетологами Лолитой Неймане и Лайлой Мейей, которые напомнили о некоторых способах сделать этот праздник хоть немного здоровее.

Лолита Неймане сразу же предложила отделить праздник от будней. Потому что в праздники мы, конечно, не будем есть по правилам здорового питания, которые нам рекомендует министерство здравоохранения. Но если сравнивать с Рождеством и Пасхой, замечает Лолита, то меню праздника Лиго является самым легким. Потому что сейчас время зелени и клубники, хотя главным блюдом этого дня все же является шашлык. Поэтому важно понимать, как это мясо выбрать и как его готовить.

"Мой первый совет — готовьте мясо для шашлыка сами. Не покупайте готовое мясо в магазине, хотя там сейчас огромный выбор. Но если у вас все же нет времени готовить самим, то я советую внимательно смотреть на состав. Я категорически против такого шашлыка, который после жарки остается розовым внутри. Это значит, что туда добавлен нитрит натрия, который сохраняет этот цвет. Надо помнить, что жареное мясо никогда не будет розовым, оно будет сероватого цвета. Еще я советую смотреть на количество соли — если на упаковке написано 1,25 граммов и более, то это значит, что мясо пересолено. Конечно, не страшно, если мы съедим слишком соленое мясо, но ведь помимо него на столе обычно лежит какая-то копченая курочка или мясо. И наутро можно проснуться с опухшими глазами. Еще надо помнить, что с помощью солей и маринадов можно увеличить объем мяса, что выгодно производителю, но не нам".