Не принято обсуждать. Первые месячные у девочки — это этап становления ее сексуальности

В наше время научных открытий, информационных технологий и личностного роста, сексуального просвещения и доступности огромного количества информации многие люди до сих пор имеют слабое представление о том, как устроено тело, как оно функционирует и развивается. Как следствие, мы часто стыдимся своего тела. Особенно актуальны эти переживания становятся для девушек, у которых начались первые менструации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Быстрое изменение тела, гормонального фона, осознание своей сексуальной привлекательности, возможно первая влюбленность и регулярные менструальные кровотечения — со всем этим девочки часто остаются один на один с собой. И дело не только в том, что касается внешней стороны вопроса. Начало менструации — это период глобальных личностных изменений для молодых девушек.

Сегодня огромное количество статей расскажет о том, почему и как поговорить с девочками о начале менструального цикла. Каждой маме очень важно помнить и знать, что этот разговор не просто информирование о том, что происходит с телом и как ухаживать за ним во время кровотечений. Эти разговоры мамы с дочерью должны стать сакральными разговорами об интимности, женственности и сексуальности. Этот период — один из наиболее важных периодов становления девочки, как будущей женщины, матери и хранительницы семейного очага.

Почему это важно

Не так давно в социальных сетях набрали большую популярность тэги #мояперваяменструация и #перваяменструация, под которыми девушки и женщины поделились воспоминаниями об этом опыте. Почти сразу встречается несколько упоминаний о том, как девочки думали, что умирают при виде крови на белье от первых месячных, поскольку никто с ними не поговорил об этом естественном этапе взросления каждой женщины.

Многие девушки делились тем, что получали информацию, но в основном сухую и лаконичную от мамы или бабушки. Девушки пишут о том, что чувствовали страх, одиночество и табуированность этой темы. Возможно, так происходит потому, что наши мамы и бабушки в свое время также получили слабое представление о том, что происходит во время менструации и как подготовить себя к новому этапу взросления. Многие девочки, оказавшись в этот момент в школе, получали насмешливую реакцию окружающих, что на долгое время связало месячные с непреодолимым чувством стыда и страха.

Но чаще всего девочки не получают вообще никакой информации. Они чувствуют, что с этими вопросами к маме лучше не идти, так как даже в молчании мамы дочери чувствуют, что тема сексуальности и принятия своего тела является запретной для мамы . Когда мы чего-то боимся, не понимаем или стесняемся, мы стараемся этого избегать. Но дело в том, что от своего тела никуда убежать не получается.

И тогда им ничего не остается, как идти со всеми своими вопросами к подругам и в интернет. А там огромное количество ложной информации, не имеющей в основе ценностей, на которые можно и важно опираться.

Отсюда в наше время огромное количество девушек, которые страдают нарушениями пищевого поведения, схемы тела, депрессиями. Их попытка сделать свое тело идеальным, вылепить его по стандартам, которые они видят в Инстаграме и других социальных сетях приводит к печальным последствиям.

Девочки, с которыми мамы ведут сакральные беседы об интимности и взрослении. Мамы, которые не стесняются своей женственности и сексуальности, своим примером показывают, как любить, ценить и уважать свое тело, как ухаживать за своим внутренним садом. Именно эти девочки имеют больше шансов на счастливую и полноценную жизнь во взрослом возрасте. Уверенность, уважение и любовь к себе не приходят к нам извне, они всегда внутри нас.

Дорогие мамы, бабушки, давайте сделаем начало менструаций для каждой девочки праздником и красивым ритуалом посвящения во взрослую жизнь и тогда счастливых, прекрасных женщин станет намного больше!

В октябре в Латвии проходит акция, в рамках которой также говорится об этой теме. Теме, которую многие избегают обсуждать вслух. Еще труднее говорить об этом молодым девушкам, когда в силу каких-либо причин в это важное время им недоступны средства гигиены. При отсутствии средств гигиены девочки используют туалетную бумагу или отрезки ткани, однако это существенно влияет на их комфорт и самооценку. Пропуская школу, девочки теряют связь с друзьями, вынуждены пропускать различные мероприятия и кружки, что, в свою очередь, является существенной составляющей жизни подростка. В Латвии с этой проблемой сталкивается одна из 6 девочек.

Личная гигиена — это сенситивная тема, поэтому необходимо обеспечить девочкам не только подходящее образование и дискуссии, но также и эмоциональную и практическую. С целью поддержать девочек, которым по финансовым причинам не доступны средства гигиены, "Always" в сотрудничестве с обществом "Латвийский Красный Крест" проводит акцию #ЖертвуйДевочкам (#ZiedoMeitenēm) — в период по 2 ноября за каждую купленную упаковку "Always" в любой торговой точке по всей Латвии будут пожертвованы гигиенические пакеты для этой благотворительной цели. Пожертвованные в рамках акции средства гигиены девочкам из малообеспеченных семей по всей Латвии доставит Латвийский Красный Крест с помощью сети оказания помощи через региональные и местные отделения.