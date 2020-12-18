Боли в горле и ломота в мышцах, повышенная температура, отсутствие аппетита, сонливость и усталость от бесконечного кашля. На ум сразу же приходит мысль о Covid-19, однако эти симптомы могут свидетельствовать о многих других заболеваниях — к примеру, хламидиозе дыхательных путей.

"Около часа или двух ночи я проснулась от того, что начала кашлять и не могла остановиться", — рассказывает Диана. Это случилось в воскресенье, и на следующий день она пошла на работу (женщина рассказывает о том, что произошло с ней до пандемии Covid-19 — авт.), однако кашель не прошел, и от его приступов болела и спина, и живот. "Семейный врач у меня был в Бауске, поэтому я записалась к платному семейному врачу. Сходила к ней, она мне выписала больничный лист и какую-то инъекцию, чтобы расслабить мышцы, но кашель так и не прошел, — вспоминает она. Тогда у Дианы не было ни температуры, ни усталости — только кошель. — Думала, что это может быть какая-то аллергическая реакция, потому что у меня астма. Пила противоаллергические препараты, но ничего не помогало". Женщина сделала рентген, за которым последовала очень трудная ночь. "Я буквально задыхалась. Так как я живу одна, то не понимала, что делать. Вызывать ли скорую? Тогда я подумала — как будет, так будет. Умру — значит, умру, не умру — значит, не умру", — говорит Диана. На следующий день она опять отправилась к семейному врачу, которая, увидев женщину, сразу сказала, что вызовет неотложную помощь и направит ее в больницу.

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