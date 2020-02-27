Не только для укрепления иммунитета. Какие лекарственные растения стоит включить в домашнюю аптечку

Лекарственные растения считаются эффективными помощниками при многих проблемах со здоровьем. Фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце подробно рассказывает об их свойствах и применении в повседневной жизни.

Прежде чем приобретать лекарственные травы, нужно знать, как их правильно выбирать и каковы их лечебные свойства. Особую осторожность необходимо соблюдать беременным, а лучше всего изначально проконсультироваться на этот счет с врачом.

Приготовление настоев и отваров



В лечебных целях рекомендуется использовать свежеприготовленный отвар или настой, так как выдержанные лекарственные растения не столь эффективны. Настой готовят из цветков, листьев, стеблей, а отвары — из корней или коры.

Если готовят настой, то лекарственные травы заливают кипящей водой и дают им настояться в течение 15–30 минут. Затем процеживают и применяют согласно указаниям.

Для приготовления отвара лекарственные травы заливают кипящей водой, медленно варят в водяной бане в течение 15–30 минут, затем дают 15–30 минут настояться, после чего процеживают и применяют согласно указаниям.

Успокоительные чаи

К наиболее распространенным успокоительным травам относятся: листья мяты и мелиссы, корни валерьяны, стебли зверобоя, пустырника, душицы, соцветия хмеля, цветки лаванды, лабазника и ромашки.

Зверобой известен как природный антидепрессант. Однако, применяя средства, содержащие зверобой, летом, а также при посещении солярия, нужно быть осторожным, так как они могут вызывать повышенную чувствительность к солнцу. Также нужно обратить особое внимание, если эти средства применяются одновременно с другими медикаментами.

От простуды, кашля, для укрепления иммунитета

Для уменьшения симптомов простуды и кашля, а также для общего укрепления иммунитета, особенно в сезон вирусов, имеется широкий ассортимент лекарственных растений, из которых каждый может выбрать наиболее подходящее.

Цветки ромашки. Применяют при простуде, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также как успокоительное и снотворное средство. Наружно применяются для полоскания рта и горла. Могут применять и взрослые, и дети.

Стебли тысячелистника. Помогают при воспалении, уменьшают жар и температуру. Также останавливают кровотечение и способствуют заживанию ран. Полезны также при гастрите, вздутии живота, возбуждают аппетит. Важно! Тысячелистник нельзя применять во время беременности.

Листья подорожника. Способствуют откашливанию, благоприятно влияют на тонус гладкой мускулатуры. Применяют также для лечения кашля. Подорожник может уменьшить воспаление и используется для заживления ран. Не следует применять пациентам с гастритом.

Стебли чабреца. Уменьшают кашель, способствуют отхаркиванию. Применяют для полоскания при боли в горле. Обладают антисептическим и противовоспалительным действием.

Исландский мох. Издавна применяется для лечения кашля. Обладает антибактериальным свойством, укрепляет иммунитет.

Эхинацея. Укрепляет иммунитет, обладает противовирусным и антибактериальным свойствами.

Малина. Применяют как плоды, так и листья. Обладает потогонным, жаропонижающим, противовоспалительным, болеутоляющим свойствами. Применяют при простуде и заболеваниях дыхательной системы.

Липовый цвет. Обладает потогонным, жаропонижающим, успокоительным действием. Применяют для лечения простуды, ангины, воспаления верхних дыхательных путей, бронхита и кашля, при головной боли. Укрепляет иммунитет. Нужно учитывать, что липовый чай может вызывать сонливость, поэтому его лучше не пить перед тем, как сесть за руль.

Листья шалфея. Хорошее полоскательное средство при боли в горле. Врачи рекомендуют его также для полоскания рта, так как шалфей обладает противовоспалительным и вяжущим действием. Однако чай из листьев шалфея не следует применять кормящим матеря, поскольку шалфей уменьшает образование молока.

Цветки лабазника. Применяются при простуде, так как обладают противовоспалительным и потогонным эффектом, а также в качестве успокоительного средства при волнении и нарушениях сна.

Цветки девятисила. Применяют при кашле — для отхаркивания. Обладают противовоспалительным действием, полезны при простуде и гриппе.

Цветки иван-чая. Обладают успокоительным действием, укрепляет организм.

Плоды шиповника. Богаты витаминами, особенно витамином C.

Цветки бузины черной. Обладают противовоспалительным, иммуностимулирующим, а также противовирусным действием. Рекомендуется принимать как при простуде, так и для профилактики, а также в случае бронхита и синусита.

Лекарственные растения для домашней аптечки

Лекарственные растения могут помочь не только при простуде и укрепить иммунитет, но и при самых разных проблемах со здоровьем. Вот наиболее популярные лекарственные растения, которые пригодятся в каждой домашней аптечке.

Против воспаления — стебли тысячелистника, манжетки, цветки ромашки и календулы, листья шалфея.

Для улучшения пищеварения — стебли мяты, полыни, тысячелистника и плоды тмина; против образования газов — плоды тмина и фенхеля, листья мяты и мелиссы, листья ромашки.

При болезнях почек — листья брусники и медвежьего ушка, березовые листья, корни любистока, стебли хвоща полевого.

Для женского здоровья — цветки ромашки, стебли манжетки или тысячелистника, листья мелиссы и крапивы.