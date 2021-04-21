Не только одышка: различные негативные последствия коронавируса

Пандемия продолжается, количество заболевших коронавирусом все еще высоко. А число тех, кто испытывают трудности после того, как переболели, еще выше. Причем среди осложнений ковида есть не только кашель и одышка. Портал МедикФорум обобщил информацию о том, какие вообще существуют последствия пережитого коронавируса.

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Последствия для дыхательной системы



Чаще всего возникает хронический кашель, поствоспалительный фиброз легких, патологии сосудов малого круга кровообращения. Также возможны спаечные процессы в плевральных полостях, плевральные выпоты и бронхоэктазы.

Эти недуги кажутся сложными, названия пугают и ничего не понятно. Чаще всего они проявляются в виде сильного кашля, одышки.

Страдают сердце и сосуды

Нередко происходят повреждения эндотелия, оболочки, выстилающей внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Это может вызвать различные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Например, после коронавируса возможно нарушения сердечного ритма, миокардиты, нарушается вязкость крови. А это чревато риском образования тромбов, инфарктов, инсультов. После коронавируса могут пострадать от воспалительных процессов все органы, которые зависят от работы сердца и сосудов.

Ухудшение зрения

Поражение сосудов приводит и к тому, что ухудшается зрение. Чтобы защитить свои глаза, нужно правильно питаться, носить специальные очки, не трогать глаза руками. Если снижается зрение, возникают пятна перед глазами, искажаются силуэты предметов, то нужно не откладывать поход к офтальмологу.

Астенический синдром

Коронавирус может спровоцировать хроническую усталость и постоянную боль в мышцах. Часто человек утрачивает все силы, не способен делать ничего, даже обычные дела. Важно обращать внимание на собственное состояние, особенно тем, кто занимается спортом. Нельзя резко увеличивать физические нагрузки после заболевания. Это может привести к негативным последствиям.

Психические нарушения

Исследование показало, что между психическими нарушениями и коронавирусом есть прямая взаимосвязь. Каждый пятый пациент страдает от депрессии спустя три месяца после начала коронавирусом.

Выпадение волос

Необычное последствие коронавируса — выпадающие волосы. Обычно такая напасть, как ни страшно, преследует женщин. Известны случаи, когда у пациентов выпало до 40% волос.

Изменившийся вкус

Коронавирус провоцирует изменения вкуса — рецепторные клетки начинают работать иначе. Известно, что на 4-7 день начала болезни может пропасть или нарушиться обоняние, а восстановиться в течение двух недель. Нарушения возможны и на более длительный срок, причем иногда начинают быть противными продукты, которые ранее казались невероятно вкусными.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Поражения ЖКТ, энтериты, диарея — постоянные спутники пациентов, переболевших ковидом. Наиболее часто это не связано с изменением питания, а объясняется снижением иммунитета.