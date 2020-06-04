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Небольшие изменения могут иметь огромные последствия
Не только перепады настроения: что каждой женщине важно знать о гормонах
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Очень часто свои перепады настроения, лишние килограммы или появление прыщей женщины списывают на гормоны. Однако это не совсем корректно. Важно лучше понимать их роль в жизни, поскольку это позволит эффективно распознавать любые отклонения от нормы и замечать изменения в вашем теле, которые происходят с возрастом.

Гормоны — это специализированные химические вещества, вырабатываемые эндокринной системой. Они помогают контролировать практически все функции организма, включая рост, обмен веществ и репродукцию. Женские половые гормоны, с другой стороны, являются ключевым компонентом репродукции, сексуальности, общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Именно потому, что эти гормоны играют такую большую роль в организме женщины, иногда кажется, что гормоны контролируют жизнь.

Чтобы вы хотя бы немного почувствовали, что только вы управляете своей жизнью, предлагаем ознакомиться с основными фактами о женских половых гормонах, которые должна знать каждая женщина.

Гормоны повсюду


Десятки желез в нашем организме постоянно вырабатывают различные гормоны, и по своей природе ни один из них не является ни хорошим, ни плохим. Например, гормон стресса — кортизол помогает поддерживать нормальное кровяное давление и кровообращение, но также может способствовать пищевому стрессу; в свою очередь, эстроген защищает кости и сохраняет влажность кожи, а также вызывает перименопаузальные приливы. Эти химические вещества постоянно "общаются" друг с другом и с другими соединениями для поддержания баланса, объясняет эндокринолог Дина Адимолама на портале "Prevention".


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Небольшие изменения могут иметь огромные последствия

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Гормоны Женское здоровье Здоровье Hormoni Sievietes veselība
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