Не в нос, а в глаз: ученые объяснили, где коронавирус живет дольше всего

Коронавирус выживает на слизистой глаз еще минимум неделю после того, как перестает определяться на слизистой носа, выяснили итальянские ученые. Они предупреждают, что глаза коронавирусных больных — источник инфекции, и призывают врачей, особенно офтальмологов, соблюдать необходимые меры безопасности.

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РНК коронавируса SARS-COV-2 сохраняется на слизистой глаз долгое время после того, как анализ на него становится отрицательным, выяснили итальянские ученые из Национального института инфекционных болезней Ладзаро Спаллланцани. Работа была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

Передача вируса от человека к человеку возможна не только при чихании и кашле, но и через другие биологические жидкости, поясняют врачи. Так, во время эпидемии атипичной пневмонии контакт с глазами пациентов повышал риски заражения среди работников сферы здравоохранения. При этом сообщения о конъюнктивите при Covid-19 уже были.

Хотя это и не самый распространенный симптом, в целом, он типичен для коронавирусов.

Первой подтвержденной пациенткой с коронавирусом в Италии стала 55-летняя женщина из Уханя, которая прилетела в Италию 23 января. Спустя пять дней она была госпитализирована с жалобами на сухой кашель, боль в горле, а также воспалением слизистых оболочек носа и глаз. Тест на SARS-COV-2 оказался положительным, а через несколько дней у пациентки поднялась температура, началась тошнота и рвота.

На третий день пребывания женщины в больнице медработники взяли у нее мазок со слизистой глаз и обнаружили там вирусную РНК.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Врачи брали мазок ежедневно. Хотя на 20 день лечения воспаление уже прошло, следы вируса все равно продолжали определяться. При этом слизистая носа была чистой.

На протяжении нескольких дней мазки со слизистой глаз были отрицательными, но на 27 день вирус снова проявился.

"РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в глазных мазках через несколько дней после того, как она пропала из носовых мазков", — пишут авторы работы. Более того, лабораторные эксперименты показали, что образец вируса, взятый глаз пациентки, реплицировался и, таким образом, мог быть жизнеспособным.

"Мы обнаружили, что глазные жидкости больных Covid-19 могут содержать вирус и, следовательно, быть потенциальным источником инфекции, — пишут исследователи. — Эти выводы подчеркивают важность мер контроля, таких как отказ от прикосновений к носу, рту и глазам и частое мытье рук".

Также они призывают офтальмологов быть осторожнее при клинических осмотрах — глаза могут быть не только "входными воротами" для коронавируса, но и источником его распространения. Как показало исследование, связанные с глазами симптомы заражения могут проявиться еще на ранних стадиях болезни. Поэтому меры предотвращения передачи вируса этим путем нужно принимать как можно раньше, подчеркивают ученые.

В дальнейшем предстоит выяснить, насколько вирусные частицы в глазах заразны на самом деле.

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Занести вирус в организм через глаза или нос очень легко — ведь мы трогаем наши лица гораздо чаще, чем нам кажется, отмечают израильские специалисты.

Они считают, это связано с обнюхиванием рук: запахи для млекопитающих — способ узнать больше о себе и своем окружении. Все приматы прикасаются к голове очень часто, и люди — не исключение.

Оставленный наедине с собой человек почти четверть времени проводит с рукой в районе носа, рассказывают исследователи.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Это не слишком отличается от результатов у обезьян — за 20 минут гориллы, шимпанзе и орангутаны касаются морд примерно 20, 24 и 12 раз соответственно.

Большинство людей сообщает, что они регулярно нюхают сами себя, своих партнеров, детей и даже посторонних людей.

Foto: PantherMedia/Scanpix

А одно из исследований показывает, что частота вдыхания увеличивается более чем в два раза, если поднести руки к лицу и прикоснуться к области носа или рядом с ним. "Иными словами, люди нюхают свои руки, — заключают ученые. — Каким-то образом мы все время это видели, но не замечали".

Пока что у ученых есть лишь догадки относительно того, зачем люди обнюхивают свои руки. Возможно, это способ получить информацию о том, к чему человек прикасался, или проверить, не воняет ли от него. На подсознательном уровне, считают исследователи, это позволяет людям укреплять чувство собственной идентичности.