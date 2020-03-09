Недосып опасен для фигуры. И вот почему

Если женщина страдает от хронического недосыпа, она чаще переедает, предпочитает вредные продукты и имеет лишний вес. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Колумбийский университет. И это замкнутый круг, поскольку переедание само по себе вызывает бессонницу.

Согласно статистике, женщины в большей степени подвержены бессоннице и ожирению, пишет портал MEDdaily. Причина — гормональные особенности и обилие дел.

Был проведен анализ питания и сна у 495 женщин 20-76 лет. Оказалось, женщины, часто просыпавшиеся ночью, потребляли на 143 калории больше ежедневной нормы, отдавая предпочтение продуктам с добавленным сахаром.

Женщины, которым на засыпание требовалось более часа, потребляли на 426 калорий больше. А бессонница давала 216 лишних калорий.

При любых нарушениях сна отмечалась тяга к большим порциям (на 100-150 граммов больше нормальных).

Судя по всему, недосып стимулировал сигналы голода, подавляя сигналы сытости в мозге.