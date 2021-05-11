Несколько приемов по восстановлению обоняния и вкуса после Covid-19

Больше года прошло с тех пор, как мы столкнулись вирусом Covid-19. Один из самых частых его симптомов — временная потеря обоняния и вкуса. Почему так происходит и как их наиболее эффективно восстановить, рассказывает сеть Apotheka и семейный врач Дарта Гейжане.

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Обоняние и вкус — два из пяти основных чувств человека, посредством которых мы получаем информацию об окружающем мире. Молекулы, активизирующие обоняние, циркулируют в воздухе и попадают в организм через нос или рот. В свою очередь вкусовые рецепторы, находящиеся во рту, реагируя на разные вещества, создают какое-то из основных вкусовых ощущений — сладкое, соленое, кислое, горькое и умами.

В течение многих лет ученые считали, что существует лишь четыре основных вкуса, однако чуть менее 40 лет назад был официально утвержден пятый основной вкус — умами, что в переводе с японского примерно означает "полный, выраженный вкус". "Рецепторы, воспринимающие горькие вещества, расположены на корне языка, сладкие и частично соленые вещества — на кончике языка, соленые и кислые — на краях языка. А вот умами ощущается по всему языку, — везде, где есть вкусовые рецепторы", — рассказывает семейный врач Дарта Гейжане.

Временная потеря способности чувствовать запахи характерна при многих вирусах, включая риновирусы, грипп, парагрипп и, конечно же, коронавирус. Обычно это связано с воспалением носа и носовых пазух, что значительно ограничивает поток воздуха. Как правило, ощущение вкуса и химическая чувствительность (чувствительность кожи и слизистых оболочек помогают воспринимать определенные свойства продуктов питания, например, пряный продукт или холодный продукт) в таких случаях не теряются: как известно, заложенный нос не снижает способности почувствовать сладость сахара или жжение от попавшего на язык перца чили.

"Однако в случае Covid-19 потеря обоняния и даже вкуса намного серьезнее, чем при заболеваниях, вызванных другими вирусами — пациенты теряют не только чувство вкуса и запаха, но и уже упомянутую выше химическую чувствительность. В ходе исследования, поведенного Гарвардской Медицинской школой, был сделан вывод, что Covid-19 инфицирует не сами нейроны, отвечающие за восприятие запаха, а клетки, которые эти нейроны поддерживают. В результате клетки теряют способность поддерживать обонятельный эпителий в его основной функции, что приводит к нарушению передачи нервных импульсов. Поэтому человек во время болезни Covid-19 и еще на некоторое время после выздоровления теряет обоняние и вкус", — поясняет врач.

В исследовании, опубликованном в июле 2020 года, упоминалось, что у большинства людей, перенесших Covid-19, обоняние, вкус и химическая чувствительность восстановились в течение нескольких недель. 72% опрошенных сообщили, что обоняние вернулось в течение месяца. В свою очередь 84% респондентов указали, что способность чувствовать вкус вернулась также в течение месяца.

Рекомендации по восстановлению обоняния и вкуса

Пока человек болеет, утраченные чувства вкуса и запаха восстановить невозможно. Единственное, что можно и нужно сделать — вооружиться терпением и ждать, пока все вернется на круги своя. Но если вы уже переболели, то можете попробовать ускорить процесс восстановления, прибегнув к следующим приемам.

Упражнения для восстановления обоняния

Так называемые обонятельные упражнения можно делать дома, и они не потребуют особых усилий. Специалисты рекомендуют просто нюхать продукты, легко доступные в домашних условиях. Тренировку обоняния можно начать с запахов кофе, цитрусовых фруктов, а также с розового или любого другого эфирного масла три-четыре раза в день. Делать это следует в течение трех-четырех месяцев, постепенно добавляя новые ароматы.

При выполнении обонятельных упражнений важно следить за своим самочувствием. Если чувствуете, что аромат вызывает неприятные ощущения, например, головную боль или тошноту, желательно заменить его на другой, более приятный.

Упражнения для восстановления вкуса

Если из-за болезни или ее последствий вы не можете получить удовольствие от разнообразия вкусов своей еды, сосредоточьте свое внимание на основных вкусовых ощущениях — на сладком, горьком, кислом, соленом и умами, а также на текстуре пищи и на общих вкусовых ощущениях, которые вызывает конкретное блюдо. Это поможет сконцентрироваться на том, чем вы по-прежнему можете наслаждаться (а не только на том, чего вас временно лишила болезнь). И это станет одним из стимулирующих факторов, благодаря которому у вас восстановится способность чувствовать все многообразие вкусов в блюдах, которые вы едите.

"Наряду с упражнениями по восстановлению обоняния и вкуса можно использовать Альфа-липоевую кислоту и витамин А, которые помогут повысить сопротивляемость организма инфекциям, а также, при необходимости, безрецептурные аэрозоли для носа. В период после выздоровления необходимо уделять особое внимание восстановлению организма, поэтому важно проконсультироваться с семейным врачом или каким-либо другим, узкопрофильным специалистом, по поводу употребления необходимых лекарств или витаминов", — напоминает Дарта Гейжане.

Визит к специалисту

Если с момента заражения Covid-19 прошло много времени (более месяца), но вы по-прежнему не чувствуете запаха и вкуса, необходимо обратиться к специалисту. Важно выяснить, какова истинная причина потери ощущения вкуса и запаха, и действовать соответствующим образом. Чем быстрее вы посетите врача, тем быстрее можно будет начать лечение — если таковое будет необходимо, а также переключиться на упражнения по восстановлению обоняния и вкуса.