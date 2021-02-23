"Никакого аборта!": мама Роберта Васильева не жалеет о своем решении, но сейчас ее сыну очень нужна ваша помощь

Летом 2021 года Роберту Васильеву исполнится пять лет. От своих сверстников он сильно отличается — не умеет ходить, говорить и самостоятельно себя обслуживать. Однако его мама Сильвия не собирается сдаваться: если у мальчика есть хоть малейший шанс продвинуться в развитии, она хочет им воспользоваться. Сейчас такой шанс — обследование и реабилитация в Институте мозга. Поездка в Санкт-Петербург запланирована на апрель. Осталось собрать необходимую для этого сумму в размере 3900 евро.

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Неутешительный прогноз



Новость о беременности застала Сильвию врасплох, однако она ни на секунду не задумалась о том, чтобы сделать аборт. Ее планы не изменились и после того, как на основании результатов генетических анализов врачи сделали неутешительный прогноз. "Они сказали, что у меня будет больной ребенок. Я спросила, насколько больной, они ответили, что не знают. Точно был известен только один диагноз — агенезия мозолистого тела (редкий врожденный дефект). Мне предложили сделать аборт по медицинским показателям, но я сразу отказалась, решила, каким будет, таким будет мой ребенок, я справлюсь", — вспоминает Сильвия.

Физически она чувствовала себя во время беременности хорошо, а вот психологически было труднее, поскольку пришлось пережить немало стрессовых моментов. Возможно, это послужило причиной того, что малыш решил появиться на свет раньше срока — на 32-й неделе внезапно отошли воды, и будущая мама срочно поехала в рижский роддом. "Поскольку я не успела сделать последнее УЗИ, никто не знал, как расположился ребенок. Уже во время родов стало ясно, что он не перевернулся головой вниз, а сидит на попе, что очень осложнило сам процесс, тем не менее кесарева не было, я родила сама и сразу спросила, что с ребенком, а в ответ — тишина".

Молчали врачи, молчал и сын. "Я спрашиваю, а мне никто ничего не говорит. В какой-то момент поняла, что меня зашивают, вскрикнула от боли и на этот крик откликнулся Роберт, тоже закричал. Значит, живой", — выдохнула Сильвия.

Поставленный во время беременности диагноз "агенезия мозолистого тела" после родов подтвердился.

Месяц в инкубаторе



Поскольку мальчик самостоятельно не мог дышать, его сразу поместили в специальный инкубатор, а маме поручили сцеживать грудное молоко. "Никто мне ничего не объяснял, увидеть ребенка разрешили на следующий день. Помню, я подошла к инкубатору, прочитала имя "Роберт Васильев" и испытала шок. Он лежал весь в проводах и в очень странной позе — задрав ноги к голове. Как оказалось, в ней он и родился".

На третий день после родов малыша вместе с мамой перевезли в Детскую больницу. Предполагать, как события будут развиваться дальше, медики отказывались, отмечая, что первоочередная задача — набрать вес, чтобы можно было отправиться домой. "Увидев Роберта, врач Детской больницы мне признался, что впервые в своей практике видит ребенка в таком состоянии".

Питался мальчик только через зонд, но в итоге это не помешало ему набрать нужный для выписки вес, и через месяц Сильвия отправилась с малышом домой. Никаких особых наставлений врачи не дали. А спустя 2-3 месяца Роберт вернулся в больницу с воспалением легких. "Ему поставили диагноз бронхолегочная дисплазия, что означает нарушение деятельности не только мозга, но и дыхательной системы", — объясняет мама.

В возрасте семи месяцев в списке диагнозов появился еще один — эпилепсия, а чуть позже добавился детский церебральный паралич и нервно-мышечный сколиоз. Также у Роберта появились проблемы со зрением — астигматизм и гиперметропия (дальнозоркость).

В поисках помощи



"Сначала Роберт был очень спокойным ребенком. До шести месяцев он даже не плакал, лишь издавал звуки как лягушка. Сейчас бывает очень активным и капризным, но все, что умеет в свои 4 года, это лежать на животике, крутиться и вертеться как юла, поднимать голову, сидеть несколько минут, если ему в этом помочь, и удерживать недолго в руках игрушку. Кушать сам не умеет — кормлю через бутылочку или с ложечки и только что-то жидкое или измельченное в блендере, если давать кусочками, то сразу начинает давиться. В четыре года Роберт весит 12 кг", — рассказывает Сильвия.

По ее словам, к настоящему моменту мальчика обследовали невролог, гастроэнтеролог, он занимался с физиотерапевтом, логопедом, эрготерапевтом, а также прошел курсы массажа и реабилитации.

Когда стало ясно, что латвийские врачи больше не знают, чем еще они могут помочь, Сильвия решила, что надо искать поддержку в другом месте. "Я узнала о благотворительном фонде "Вера. Надежда. Любовь" и обратилась в него с просьбой о помощи, за советом, что и как делать дальше. Я была так истощена, что писала им письмо и плакала…", — признается молодая мама.

Фонд сразу откликнулся и два года назад организовал поездку в Санкт-Петербург, но малыш, хоть и приехал, вскоре заболел, и врачи не смогли продолжить обследования. Потом началась пандемия.

Новый шанс



И вот у Роберта появился новый шанс. Институт мозга в Санкт-Петербурге готов принять его в апреле 2021 года. "Одну неделю его будут обследовать, еще две понадобится на реабилитацию. Я очень надеюсь, что врачи смогут сказать, есть ли у Роберта надежда на то, что он начнет хотя бы ползать, что можно сделать для укрепления его спины и т.д.", — делится Сильвия.

Она не жалуется на жизнь, это ведь был ее выбор, и очень благодарна маме, сестре и всем друзьям, которые ее поддерживают. Но даже им всем вместе не под силу собрать необходимую на поездку сумму в размере 3900 евро.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Роберта Васильева".





"Я никогда не жалела о принятом пять лет назад решении. Конечно, иногда накатывает депрессивное настроение, особенно грустно становится по вечерам, когда Роберт засыпает, а я остаюсь в тишине наедине со своими мыслями", — не скрывает Сильвия. Но ее всегда согревает надежда на то, что в будущем удастся сделать еще что-то для развития своего сына, а также мечта, что когда-нибудь у нее будет большая семья, у Роберта появятся братья и сестры, которые никогда его не оставят и всегда поддержат. А мечты, как известно, сбываются.