Никогда не поздно. Все, что важно знать об установке брекетов

Говорят, что улыбка — наше главное украшение. А что делать, если из-за прикуса вовсе не хочется широко улыбаться? К счастью, сейчас подобная проблема успешно решается с помощью брекетов. О том, что важно знать прежде, чем их установить, подробно рассказывают доцент кафедры ортодонтии Рижского университета им. П. Страдиня, сертифицированный ортодонт Ивета Янковска и клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.

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Возрастных ограничения для ортодонтической коррекции зубов не существует. Лечение можно начинать практически в любом возрасте. Нужно лишь учитывать, что, возможно, используемые для лечения методы и аппаратура будут отличаться, так как в некоторых случаях лечение у детей и подростков проходит проще и быстрее, чем у взрослых в аналогичной ситуации. Однако выпрямлять зубы никогда не поздно.

Кому помогут брекеты

Чаще всего брекеты используются для коррекции постоянного прикуса. Они исправляют положение зубов, выравнивая зубной ряд. Однако бывают случаи, когда одни только брекеты помочь не могут и нужно использовать еще дополнительные устройства. Это необходимо при более выраженных проблемах с прикусом, например, когда нижняя челюсть задвинута назад.

Перед установкой брекетов нужно обязательно отправиться к стоматологу и вылечить все зубы, а также посетить зубного гигиениста. Только после этого на чистые и здоровые зубы можно будет установить специальные устройства и начать лечение.

Брекеты и чистка зубов

После установки брекетов зубы нужно чистить практически после каждого приема пищи, но обязательно два раза в день — утром и вечером. Это потребует больше времени, чем обычно. Однако это очень важная процедура, необходимая для того, чтобы на брекетах не накапливался налет, который способствует порче зубов и воспалению десен.

Если в течение дня почистить зубы нет возможности, то после еды ротовую полость нужно хотя бы полоскать теплой водой или полоскательным средством. Зубы нужно чистить фторсодержащей пастой, но не отбеливающей.

Также раз в день их необходимо прочищать зубной нитью. Помимо уже имеющейся дома зубной щетки (она может быть как обычной, так и электрической) требуются еще две специальные — межзубная и однопучковая. Есть и специальные зубные щетки для брекетов — более компактные и мелкие, которые позволяют удалить налет и добраться во все труднодоступные места.

После установки брекетов техника чистки зубов нитью и щеткой немного отличается, поэтому ортодонт обязательно покажет и расскажет, как это правильно делать.

Также после установки брекетов нужно не менее 2 раз в год (иногда даже чаще — 3-4 раза в год) посещать гигинениста.

После чистки зубов можно применять средство для полоскания рта, чтобы укрепить зубную эмаль. В аптеке можно купить также ортодонтический воск для носителей брекетов. Он безвкусен и наносится на места прикрепления брекетов, чтобы уменьшить раздражение слизистой рта.

Брекеты и здоровые зубы

Существует миф, что брекеты портят зубы. Однако нужно понимать, что сами брекеты — это небольшие кусочки металла или керамики, которые с помощью специального материала приклеивают к зубу, и поэтому сам брекет зуб никак не портит. Зубы портит именно налет, который сильно скапливается вокруг брекетов и не удаляется.

Если зубы все время тщательно не чистить, они будут очень быстро портиться, будут кровоточить десны, и это приведет еще к целому ряду нежелательных побочных явлений. Поэтому, если пациент еще до начала лечения брекетами плохо следил за своими зубами, врач вправе даже отказать в регулировке зубов и начать ее только после того, как пациент научится чистить зубы и будет делать это ежедневно. Это особенно относится к молодежи, которая часто ленится чистить зубы.

Если же есть желание дополнительно укрепить зубы, можно принимать пищевые добавки, содержащие витамин D и кальций. Они помогут сохранить здоровыми зубы и кости.

Виды брекетов: какой выбрать

Одинаково хороший результат достигается всеми видами брекетов, при условии, что с ними работает опытный специалист, поэтому выбор брекетов скорее зависит от вкуса и финансовых возможностей пациента, и этот вопрос обсуждается с ортодонтом при планировании лечения.

Наиболее часто используются и известны металлические брекеты. Они изготавливаются из сплавов высококачественных металлов и являются самым дешевым вариантом, но определенно не худшим.

Второй часто используемый вид брекетов — это эстетические брекеты, изготавливаемые из керамики и синтетического сапфира. Их выбирают главным образом те пациенты, которым важно, чтобы брекеты были как можно менее заметными.

Третий вид — это лингвальные брекеты. Они наклеиваются на зубы со стороны языка и поэтому остаются незаметными. Это самый дорогой вариант, так как брекеты изготавливаются для каждого пациента индивидуально из сплава золота.

Еще один довольно популярный вариант — это самолигирующие брекеты. Они изготавливаются как из металла, так и из керамики, и дуга в брекетной системе крепится не с помощью резинки или металлической лигатуры, а с помощью специального механизма, встроенного в брекет.

На сегодняшний день самая современная и новейшая система регулирования зубов — это съемные каппы, которые выпрямляют зубы. Это прозрачные зубные пластинки, изготавливаемые индивидуально для пациентов. Каждую каппу носят 10-14 дней и затем устанавливают следующую, таким образом постепенно регулируя прикус. Чтобы достичь желаемого результата, каппы нужно носить не менее 22 часов в сутки, снимая только во время еды и чистки зубов. Количество капп и продолжительность лечения будет зависть от степени неровности зубов — это могут быть 10-15 капп или даже 45 — в более сложных случаях.

Процесс и результат

Сама фиксация брекетов на зубах — это безболезненный процесс. Болезненность и чувствительность зубов может показаться через пару часов, когда начинаются изменения на клеточном уровне. Интенсивность боли зависит от болевого порога каждого пациента — некоторым почти совсем не больно, у других же болит больше. Эти ощущения сохраняются в среднем 3-7 дней после установки брекетов.

В ходе лечения необходимо регулярно посещать врача — раз в 2-3 месяца, чтобы заменить дугу в брекетной системе. После посещения врача также могут немного болеть зубы (1-2 дня). Если из-за боли пациент испытывает сильный дискомфорт, рекомендуется принимать обезболивающие средства.

Во время регулирования зубов не рекомендуется есть твердую пищу, например, орехи, морковь, сухари, так как, возможно, что во время укуса чего-то твердого от зуба отклеится брекет. Нужно также избегать вязкой пищи — чипсов, печенья, ирисок, желейных конфет, так как они очень сильно прилипают к брекетам и трудно отклеиваются.

Продолжительность лечения зависит главным образом от степени сложности необходимой коррекции прикуса, но в среднем оно может занять от полутора до двух лет, а в сложных случаях — три или больше лет.

Что происходит после снятия брекетов

Когда зубы выпрямлены и желаемый эффект достигнут, следует последний, не менее важный этап выпрямления зубов — период ретенции, или закрепления результатов. После регулировки зубы хотят вернуться в свое прежнее положение, и для того, чтобы этого не произошло, нужно пользоваться специальной ретенционной аппаратурой, которая будет удерживать зубы в нынешнем положении. Это может быть как съемное устройство — ретенционная каппа, так и фиксированное — металлическая проволока, которая приклеивается изнутри к шести передним зубам.

В течение первого года после регулировки зубов ретенционной каппой нужно пользоваться каждую ночь. Спустя год каппу нужно одевать через ночь, со временем постепенно увеличивая интервал.

Врач подчеркивает, что человеческий организм — динамичная структура, в которой в течение всей жизни происходят изменения. Зубы за время жизни также меняют свое положение, независимо от того, регулировались ли они и хотим ли мы этого или нет. Поэтому, если вы хотите закрепить достигнутый результат, пользоваться ретенционной каппой хотя бы раз в неделю нужно практически всю жизнь.