Новинка сезона: в России выпустили мороженое со вкусом гречки

Гречка в этом году в тренде. На новые свершения вдохновила она и технологов фабрики "Полярис" в Новосибирске. Они уверены, что придуманная ими новинка летнего сезона не оставит равнодушным ни одного любителя мороженого.

Брикет "Дело в сливках" сварен с самой настоящей гречкой — об этом фабрика сообщила в своем профиле в Instagram, подчеркнув, что такого мороженого вы не пробовали никогда.

В состав пломбира входит гречневая крупа в отваренном виде. На одну тонну мороженого приходится 50 кг гречки.

Технологи утверждают, что гречка делает консистенцию пломбира нежной и воздушной, а вкус наполняет "легким гречневым ароматом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фабрика мороженого "Полярис" (@polaris_ice_nsk) 18 Май 2020 в 2:10 PDT

Часть пользователей Instagram не поверили, что это не шутка, а вполне серьезное заявление. Многие отметили, что с большим интересом продегустировали бы новинку, чтобы понять, какой у нее вкус, поскольку представить его очень сложно.

Напомним, что гречку использовали многие не только для запасов на время пандемии. Она заняла свое место и в сфере красоты. Блогеры в Instagram представили необычный тренд этого сезона — гречневые брови. Появились даже видеоуроки того, как их можно создать. Подробнее об этом Woman рассказывал здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БРОВИ КРАСНОДАР (@krisblack.ru) 20 Мар 2020 в 8:08 PDT

Если же вам такие веяния чужды, то загляните в статью "Что приготовить из гречки, если просто кашу есть надоело?". Рецепта мороженого в ней нет, но другие блюда вас могут заинтересовать.