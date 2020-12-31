Новогодний стол как антистресс: советы, как пережить праздничный ужин 31 декабря

Новогодняя ночь — главное застолье года: это связано как с нашими традициями, так и с психологией, ведь изобилие еды на столе создает ощущение безопасности и материального благополучия. Однако неправильный режим питания и отсутствие программы во время застолья создают массу проблем для здоровья, уверяют диетологи. Как отпраздновать Новый год без осложнений — в материале "Газеты.Ru".

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Торжества, во время которых столы ломятся от угощений, плохо сочетающихся друг с другом, — традиция, которая досталась нам в наследство от советских времен, когда многие продукты было не достать в течение года и люди правдами-неправдами находили их для новогоднего стола, либо выдумывали, как их можно заменить. В пандемию некоторые люди испытали подобный стресс, скупая гречку и туалетную бумагу. Однако сейчас достать все необходимые продукты для большинства жителей страны не составляет труда.

Тем не менее ощущение безопасности и уверенности в завтрашнем дне, которое дарит стол, уставленный разными блюдами, в этом году особенно ценно для людей, претерпевших немало волнения в этом году.

Не голодайте перед застольем



Чтобы не превращать праздник в клинический случай, диетологи рекомендуют, во-первых, не голодать перед застольем. Торжественное ожидание праздничного ужина некоторые связывают с голоданием в течение дня, которое компенсируется перееданием ближе к ночи. "Наедаться ночью очень вредно, именно такие пациенты чаще всего приезжают в стационары потом на новогодних праздниках, — поясняет врач-диетолог и психолог Маргарита Лифшиц. Регулярно питаясь 30 и 31 декабря, вы снизите риск переедания в новогоднюю ночь и нагрузку на пищеварительную систему".

По словам диетолога, голодный человек получает меньше удовольствия от пищи, потому что быстро наедается и уже не хочет продолжения банкета. В таком случае тяжесть и боли в животе неизбежны, считает гастроэнтеролог Мария Лопатина. "В течение дня принимайте пищу в том же режиме, как обычно, — советует врач. — Если вам хочется попробовать абсолютно все блюда за столом, накладывайте еду небольшими порциями и ешьте ее медленно".

Не храните долго салаты

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Однако надо учитывать, что майонезные и свежие салаты, заготовленные заранее, имеют небольшой срок годности.

"Во время новогодних праздников повышается количество пищевых отравлений. Важно учитывать, что салаты, заправленные майонезом, блюда из мяса, птицы, морепродукты, выпечка с кремом не должны оставаться на столе более 3 часов, — отмечает гастроэнтеролог. — В среднем, салаты, заправленные сметаной или майонезом, хранятся в холодильнике не больше 12 часов, а приготовленное мясо — до 48 часов". Поэтому врач не советует готовить блюда для праздничного стола сильно заранее, так как это может привести к пищевому отравлению.

Майонезные салаты вошли в моду в советское время, потому что не требовали редких ингредиентов и были просты и дешевы в приготовлении, но придавали чувство сытости и нравились всем гостям. Однако с точки зрения диеты, хорошего в них мало. "Многие говорят, что без селедки под шубой или оливье не обходится для них ни один Новый год, — признается Лифшиц. — Это связано с детскими воспоминаниями. Майонез имеет и консервирующий эффект, он позволяет салатам постоять чуть дольше, чем свежим овощам, но с этим тоже не стоит заигрываться. Простоявшие всю ночь в тепле салаты могут вызвать отравление".

Полезные свойства теряют и овощные салаты из огурцов и помидоров, если они были нарезаны задолго до застолья. "Когда овощи пускают сок, это значит, что салат уже не настолько полезен, — отмечает диетолог. — Разрушаются витамины, микроэлементы, так что овощные салаты лучше есть максимально свежими, сразу после их приготовления".

Газированные напитки замените на домашние морсы

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Также не стоит забывать, что сладкие газированные напитки, в том числе и шампанское, создают дополнительную нагрузку на желудок и поджелудочную железу. "Важно проявить умеренность и не пить их на голодный желудок. Газированные лимонады лучше заменить на домашние морсы, соки из натуральных фруктов", — советует гастроэнтеролог.

Любой алкоголь — это в принципе дополнительный удар по нашей пищеварительной системе, особенно, если его очень много или он очень крепкий, считает врач-диетолог. "Для заболеваний поджелудочной железы и желчного пузыря самое плохое сочетание — это крепкий алкоголь и жирная еда, особенно если она уже остыла, — уточняет Лифшиц.— Такие сочетания, как "шашлычок под коньячок", часто приводят к обострениям хронических гастроэнтерологических заболеваний".

При этом в случае с алкоголем дозу и крепость нужно рассчитывать индивидуально, советует врач. "Кто-то себя знает и понимает, что он коньяк переносит нормально, а от красного вина ему становится плохо. Для кого-то наоборот", — резюмирует диетолог.

Оставьте тортик с чаем на завтрак

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По поводу сладкого врачи сходятся во мнении, что смешивать основной прием пищи с десертом не стоит — лучше делать паузу.

"Лучше бы, конечно, еда сладким не заканчивалась, а тортик с чаем оставался на утро, если он уж очень необходим", — уверена Маргарита Лифшиц. По ее мнению, дополнение к основному столу в виде сладкого связано с нежеланием смириться с окончанием праздника, становится способом подсластить пилюлю и продлить удовольствие.

"Момент окончания праздника — не очень приятный. Дети часто плачут, когда заканчивается веселье. Взрослым тоже становится грустно — вроде так долго готовились, а все быстро прошло, — поясняет диетолог.— Сладкое выступает таким смягчающим моментом, помогая справиться с завершением праздника".

Организуйте праздничную программу

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Зачастую переедание в новогоднюю ночь связано с неумением развлекаться другим способом, полагает диетолог.

"Люди хотят веселиться и при этом вкусно поесть, но еда часто перетягивает все веселье на себя. Наш народ не очень привык, грубо говоря, развлекать себя какими-то играми, максимум, запускают фейерверки, — отмечает Лифшиц. — Многие не привыкли организовывать себе досуг, делать его запланированным. Поэтому очень часто еда берет на себя функции и хлеба, и зрелищ. Если организовывать интересную программу для участников застолья, оказывается, что еды так много не нужно. Потому что радость и развлечение занимают свое место по праву, и пищевая тема перестает быть ведущей".

Чтобы избежать такого переедания от скуки, врачи советуют изначально планировать досуг на грядущие праздники и новогоднюю ночь, а также не готовить на все десять дней вперед, чтобы еда не оставалась в больших объемах, ведь доедать ее будет небезопасно и придется выкинуть. Это еще одна важная проблема, на которую обращают внимание специалисты.

Продумайте, как обеспечить безотходность продуктов

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По разным экспертным оценкам, более 30% всех произведенных продуктов питания в мире выбрасываются. Это связано с потребительской расточительностью и с несовершенством логистических цепочек. И это на фоне того, что более 800 млн людей в мире питаются менее, чем на 1 доллар в день. Осознавая масштаб проблемы крупные компании и стартапы стараются внедрить не только новые способы хранения продуктов питания, но и переработки отходов, когда из них можно извлечь массу питательных веществ.

Внедрять безотходные технологии можно и на собственной кухне: для этого, во-первых, не нужно готовить много заранее, чтобы не оставалось лишнего, а во-вторых, тщательно продумать меню и список покупок, чтобы потом не выбрасывать продукты.

"Праздничный стол всегда играл сакральную роль, поэтому наши соотечественники порой боятся остаться голодными и слишком усердствуют с яствами, что не полезно ни для желудка, ни для кошелька, ни для природы, — считает Елена Володина, экоблогер и руководитель кулинарного проекта hi-chef.ru. — Органика, отправленная в ведро, будет годами выделять на полигоне метан и углекислый газ, отравляя нам воздух".

Для экологичного и безотходного новогоднего стола Володина советует придумать пару вариантов закусок (например, мини-пиццы/бутерброды/брускетты/корзиночки), один салат, одно основное блюдо и один десерт. И добавить на новогодний стол нарезки — мясную, сырную и фруктовую тарелку. "Остатки от мясных и сырных нарезок можно будет пустить в дело уже 1 января — например, приготовить запеканку, сварить солянку, а из заветрившихся фруктов можно испечь быстрый пирог. Такого меню более чем достаточно для праздника — еще и на зимние каникулы останется", — рекомендует эксперт.

Не кормите домашних питомцев остатками еды

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При этом отдавать остатки еды домашним животным — не лучшая идея, предупреждают ветеринары. По их опыту, после новогодней ночи в ветеринарные клиники хозяева питомцев чаще всего обращаются с проблемами отравлений (75%), а также панкреатита, гастрита или поедания инородных предметов (71%). Обращения с травмами или стрессом питомца от неосторожного применения пиротехники отметила только треть специалистов (33%), участвующих в опросе компании Mars Petcare.

Ветеринарные врачи советуют оградить питомца от шумных застолий и праздничной суеты. Стоит соблюдать привычную диету и не кормить питомца едой с праздничного стола. Среди особо опасных блюд специалисты чаще всего выделяют жирную пищу, салаты, сладкое и любые кости.

"Несмотря на праздник и желание порадовать питомца, будьте очень осторожны с тем, чтобы подкармливать его с новогоднего стола. Это может быть не просто вредно, но и опасно для здоровья кошки или собаки. Неважно — жирное, копченое или сладкое: все эти продукты могут нанести вред здоровью питомца", — предупреждает ветеринар Елена Дунаева.

Ешьте только из своей тарелки

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Привычку много готовить на Новый год эксперты связывают с инстинктами человека запасаться. "Мы звери по своей природе, а изобилие еды у зверей случается очень редко, в природе еды, скорее, не хватает, — поясняет врач-диетолог Маргарита Лифшиц. — Как только возникает изобилие, человек успокаивается, понимая, что он теперь в безопасности, у него все благополучно. К этому состоянию стремятся люди по сей день, когда в жизни так много стресса, особенно в пандемию, когда наше существование перестало быть стабильным и безопасным по своей сути".

По мнению Лифшиц, еда гарантирует людям ощущение безопасности и комфорта, и каждый раз, когда человеку не хватает того или другого, он заедает свой стресс. К тому же, в русском языке существует поговорка: "Как Новый год встретишь, так его и проведешь", которую многие трактуют как необходимость изобилия на новогоднем столе. Если много приготовили и съели — значит, и год будет такой изобильный, богатый, сытый.

Чтобы справиться со стрессом от проводов старого года, люди закупаются едой, готовят ее и поедают, запивая алкоголем. Это становится для нашей психики ритуалом, упорядочивающим жизнь, означающим переход из старого года в новый и растягивающим этот процесс, поясняет Маргарита Лифшиц.

Кроме того, когда мы готовим для себя и близких, мы таким образом выражаем любовь, которую многим трудно облечь в словесную форму. "Когда мы едим что-то общее, мы как будто разделяем жизнь с другими людьми. Почему очень сложно отказаться от кусочка пиццы или кусочка торта, потому что он один, разделенный на всех. И когда каждый берет себе кусочек, вот эта общность, она приходит через еду", — добавляет специалист.

Однако в этом году рекомендуется пить из своих фужеров, есть из своих тарелок, своими вилками и ложками, учитывая эпидемиологическую ситуацию. "С нарезками тоже надо быть аккуратнее, потому что мы накалываем свою-чужую, еще касаемся нескольких других. Лучше, чтобы в каждой нарезочной тарелке при сервировке была отдельная лопаточка", — уточняет Лифшиц.