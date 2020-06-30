Новый тест за пять минут поможет подобрать идеальную диету

"Люди по-разному усваивают пищу, что представляет собой большую проблему для рекомендаций по питанию. Новый анализ мочи оценивает обмен веществ, благодаря чему для каждого человека можно будет индивидуально подобрать оптимальное питание. Однако тест безжалостно выявляет и нарушения диеты", — пишет немецкий журнал Stern.

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"Тест измеряет содержание в моче 46 метаболитов, это специфические продукты обмена веществ, которые позволяют тщательно изучить метаболизм каждого человека. Анализ длится лишь пять минут и обеспечивает возможность получения научно обоснованных и ориентированных на каждого отдельного человека рекомендаций по питанию, пишут ученые".

"Питание — это ключевой фактор здоровья и болезни человека, хотя оценить его, как известно, бывает сложно, так как это зависит от способности человека вспомнить, что и в каком объеме он ел", — говорит Йорам Посма, соавтор исследования из Имперского колледжа Лондона. Именно в отношении питания и потребления алкоголя данные людей обычно ненадежны".

"Исследование, опубликованное в журнале Nature Food, основывается на анализах мочи почти 2 тыс. человек. В результатах речь идет о 46 обнаруживаемых метаболитах. "Благодаря тщательной оценке пищевых привычек людей и сбору их мочи за 2 промежутка времени продолжительностью 24 часа, мы смогли установить взаимосвязь между употреблением пищи и метаболитами в моче, которая способствует лучшему пониманию влияния нашего питания на здоровье, — отмечает Пол Эллиот, другой исследователь. — Здоровое питание создает другие паттерны метаболитов в моче в отличие от тех, что связаны с худшими результатами относительно здоровья".

"В заключение исследования 19 добровольцев в течение нескольких дней соблюдали диету, которая могла быть как очень здоровой, так и нездоровой. Выяснилось, что не все люди одинаково реагировали на питание. "Мы видим, как различные люди очень индивидуально усваивают одни и те же продукты питания, — говорит Джон Мэтерс из Ньюкаслского университета. — Это влияет на понимание развития связанных с питанием заболеваний и более индивидуальное консультирование по улучшению здоровья населения".

"Многим людям для того, чтобы правильно питаться, необходимы индивидуальные рекомендации. Анализ должен помочь найти оптимальное питание для каждого — и к тому же он надежно разоблачает "мошенников". Тест не упустит из вида, если скудную диетическую пищу будут дополнять лакомствами", — пишет Stern.